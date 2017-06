Roses, el paradís perdut dels Pi i Sunyer

Roses com a símbol de l'enyorança de l'exiliat és un dels fils conductors de l'exposició «Vides errants. Postguerres i exilis dels germans Pi i Sunyer», que es pot veure al Museu Memorial de l'Exili (MUME) de la Jonquera fins el diumenge 2 de juliol i que a partir del dia 8, i fins el 3 de setembre, s'instal·larà a la Sala d'Exposicions de La Ciutadella de Roses. Més endavant, es traslladarà a Barcelona. Aquest muntatge centra un dels reportatges del suplement Dominical d'aquesta setmana a Diari de Girona, així com també el procés de gestació, creixement i consolidació del festival de música electrònica i alternativa que aquest juliol se celebrarà a Llagostera, el Festival'Era. El Dominical també inclou una entrevista al metge de família Vicente Baos, obstinat a desmuntar pseudociències com l'homeopatia.