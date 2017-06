Les principals empreses aposten per la intel·ligència artificial

La intel·ligència artificial ens deixarà molt enrere. Podríem convertir-nos en mascotes de les màquines». Aquesta és la visió del futur d´Elon Musk, el CEO de Tesla Motors, SpaceX i la recent Neuralink, centrada precisament a fusionar el cervell humà amb la màquina per erradicar una possible invasió robot. La prodigiosa ment de Musk ocupa el primer lloc de les persones més influents del món de la tecnologia, segons la llista publicada per la revista Time. No és l´únic. Els caps visibles d´Amazon, Facebook, Google i Apple dominen els primers llocs del rànquing de persones que han aconseguit colar-se a les nostres llars i condicionar no només el nostre dia a dia, sinó el rumb de les nostres vides en un futur. Sota el títol de CEO (de les seves sigles en anglès Chief Executive Officer), els directors executius de les grans empreses tecnològiques s´erigeixen com «tecnodéus» capaços de predir el rumb del món i controlar el pensament global. Una llista en la que encara no hi ha paritat.

Elon Musk - CEO de Tesla Motors, SpaceX i Neuralink

«Crec que el millor és afegir una capa d´intel·ligència artificial al cervell»

Elon Musk va començar la seva reeixida trajectòria amb la creació de la plataforma de pagament PayPal. Amb ella, es va fer multimilionari i el 2002 la va vendre a eBay per 1,5 bilions de dòlars. L´afany emprenedor l´ha fet començar projectes de diversa índole i, avui, el valor total del seu entramat empresarial ronda els 14 milions de dòlars.

Va néixer el 1971 a Pretòria (Sud-àfrica), encara que té la doble ciutadania nord-americana. Als 12 anys va començar a programar i als 17 va anar als Estats Units per evitar el servei militar sud-africà, sumit en l´apartheid. Ja a Nord-Amèrica, va estudiar Ciències Econòmiques i un grau en Físiques a la Universitat de Pennsilvània. Amb la doble titulació a la mà, va arribar a Silicon Valley i va començar a crear.

Musk ha assentat la idea que l´home viatjarà a Mart en menys de deu anys gràcies a la seva companyia SpaceX, dedicada als viatges espacials privats. Pretén convertir la humanitat en una «espècie multiplanetària». A través d´una altra de les seves empreses, Tesla Motors, Musk treballa perquè la societat rodi per la Terra en els seus cotxes elèctrics. En el seu projecte més recent, Neuralink, estudia com dotar la ment d´intel·ligència artificial. La seva capacitat de projectar idees, per desgavellades que semblin, el converteixen en propietari d´una parcel·la del nostre futur.

Jeff Bezos - CEO d´Amazon i Blue Origin

«L´èxit d´Amazon està en l´enfocament obsessiu cap al client»

Un visionari que està «refent la indústria al detall». Així defineix la revista Time a Jeff Bezos, CEO d´Amazon que ocupa el segon lloc entre els més influents de la tecnologia. La seva fortuna total ronda els 85.000 milions de dòlars, uns 4.000 milions menys que la de Bill Gates, considerat l´home més ric del món.

El creador d´Amazon té cognom cubà, herència del seu padrastre. Bezos va néixer el 1963 a Alburquerque (Nou Mèxic) i va estudiar Computació i Enginyeria Elèctrica a Princeton. El 1994 va muntar una llibreria on-line anomenada Cadabra, l´oficina estava en el seu garatge. Aquí va néixer Amazon. La clau de l´èxit d´aquest portal de venda va estar en el sistema de suggeriments segons els gustos de l´usuari, l´«enfocament obsessiu en el client» és el mantra de la multinacional, segons va revelar Bezos a The Guardian.

Després del triomf d´Amazon, la companyia aposta per la intel·ligència artificial amb Alexa, l´assistent personal que habita a l´interior del seu altaveu Echo. En l´actualitat, l´aparell d´Amazon per a la llar és líder en el sector i s´ha instal·lat en més de 10 milions de llars nord-americanes. Entre els últims moviments de Bezos destaquen la compra del diari The Washington Post i la creació de Blue Origin, una companyia aeroespacial. Aquest jove magnat podria estar a un pas de prendre a Bill Gates el títol del més ric del món i a Elon Musk seva hegemonia espacial.

Mark Zuckerberg - Fundador i CEO de Facebook

«El 2026 no hi haurà pantalles»

La joventut no està renyida amb l´èxit. Aquest és el cas del jove magnat que va fundar Facebook a la Universitat, gairebé per casualitat, i avui domina el món a través de les seves xarxes socials. De sobres conegut pel seu caràcter excèntric i la seva vestimenta informal, Mark Zuckerberg controla els ecosistemes socials i la visió que els joves d´avui dia tenen del món.

El CEO de Facebook va néixer el 1984 a White Plains, Nova York. Va estudiar a Harvard, però no va completar els estudis perquè durant la seva etapa universitària va crear Facemash, una base de dades dels alumnes del centre amb les seves fotos que va donar lloc a Facebook, la xarxa social més potent del món amb 2.000 milions d´usuaris. La seva intenció de connectar tot el planeta s´està duent a terme, no sense esculls. El volum de contingut que la xarxa social utilitza cada segon en complica el control, i la difusió de notícies faltes i contingut violent és la seva xacra actual.

L´ecosistema social de Zuckerberg es completa amb Instagram i WhatsApp (700 i 1.200 milions d´usuaris). La intenció del jove magnat és integrar totes les seves xarxes. D´altra banda, el CEO de Facebook també aposta per la realitat virtual i augmentada a través de les ulleres Oculus Rift. «El 2026, el món serà sense pantalles, basat en la realitat virtual i en sistemes com les ulleres», va predir en l´última reunió amb el seu equip.

Tim Cook - CEO d´Apple

«Apple se centra a fer alguna cosa gran en cada producte»

A Tim Cook li sobren les presentacions. Ell és el rostre associat a l´elegància i exactitud de la companyia de la poma. El paper de Cook al capdavant d´Apple no ha estat fàcil perquè ha rellevat Steve Jobs, l´admirat fundador de la marca. No obstant això, aquest home que el mateix Jobs va contractar el 1998 ha fet créixer a Apple a nivell econòmic.

Cook va néixer el 1960 a Robertsdale (Alabama) i els seus estudis es van centrar més en la branca administrativa. Després d´ocupar diversos llocs d´envergadura en companyies tecnològiques com IBM i Compaq, Steve Jobs el va contractar per formar part d´Apple. Coses de la vida, aquest home encarregat de l´eficiència i la rendibilitat de la companyia, el 2011 va acabar al capdavant de la multinacional nord-americana. Des que és la cara visible de la companyia de la poma, s´acusa la marca d´haver baixat el nivell de creativitat i innovació. De moment, aquest mateix mes s´ha donat a conèixer una nova generació de tauletes, ordinadors i per fi han fet el pas de llançar el seu assistent virtual per a la llar, Home-Pod. És clar que encara queda per presentar la joia de la corona: l´iPhone 8. Amb aquest terminal la signatura compleix deu anys i ha de demostrar que no ha perdut el vigor del primer dia.

Sundar Pichai - CEO de Google

«Per nosaltres, el primer és la intel·ligència artificial»

Tots coneixen Google, però pocs a la persona que està darrere de l´arxiconegut cercador. Sundar Pichai és el conseller delegat de la companyia nord-americana. Al seu davant té una gran responsabilitat per al futur de la humanitat: no acabar amb la llibertat d´informació.

Sundar Pichai va néixer el 1972 a Chennai (Índia). Es va llicenciar en Tecnologia al seu país i, després de mudar-se a Estats Units, el 2004 va entrar a formar part de la família Google. Pichai aposta per la intel·ligència artificial per convertir el cercador en un assistent al servei de l´usuari, no només a l´ordinador sinó a través del mòbil o d´un altre dispositiu. «El primer per nosaltres és la intel·ligència artificial», va confessar Pichai en l´última reunió anual de desenvolupadors. Google exerceix una gran influència sobre la humanitat. Decideix què mostrar segons «els interessos» de l´usuari, personalitza al màxim l´experiència de navegació. No acabar amb el concepte d´«internet global» és el gran repte de Google més enllà d´aconseguir que els seus sistemes d´intel·ligència artificial, com el Google Home per a la llar, comptin amb un llenguatge fluid. La difusió de notícies falses i les seves activitats empresarials, acusades de monopolístiques per la Comissió Europea, són altres dels esculls que ha de salvar el principal cercador del món.

Evan Spiegel - Cofundador i CEO de Snapchat

«No érem gent guai, així que vam decidir fer alguna cosa que ho fos»

Evan Spiegel és el més jove dels actuals magnats de la tecnologia. Ell és el cap visible d´Snapchat, la xarxa social dels filtres divertits i missatges que desapareixen. El rastre de la seva idea ha impregnat el món i ja no hi ha cap xarxa social que no hagi copiat la «filosofia Snap». Spiegel és el responsable de l´era de l´efímer.

El cofundador d´Snapchat va néixer el 1990 a Los Angeles (Califòrnia) i va estudiar a la Universitat d´Stanford. Al costat del seu company de pupitre, Bobby Murphy, el 2011 va crear Picaboo, una plataforma on els missatges s´esborraven al poc temps de ser enviats. «No érem gent guai, així que vam decidir fer alguna cosa que ho fos», va revelar Murphy a la revista Forbes sobre l´origen de Picaboo, un projecte que va anar calant entre els joves i que va donar lloc al naixement d´Snapchat el 2012. Avui, la plataforma compta amb uns 160 milions d´usuaris a tot el món, majoritàriament joves d´entre 12 i 24 anys. El valor de la companyia ronda els 4.000 milions de dòlars. L´estratègia actual d´Snapchat passa per fer-se amb noves tecnologies que sorprenguin a l´usuari i evitin la seva migració a altres plataformes com Instagram, que des que va treure Stories li ha menjat el terreny. Snapchat ha llançat unes ulleres de sol, Spectacles, per fer fotos i vídeos i publicar-los al moment. Els drons també entren en els seus plans de futur. Igual que Facebook, creuen en la idea que el món deixarà de girar al voltant del mòbil.

Mary Barra - CEO de General Motors

«Volem ser els primers a posar en marxa el cotxe autònom»

Una dona en un món d´homes. Mary Barra, presidenta executiva de la multinacional de l´automòbil General Motors, és la primera dona CEO en una empresa fabricant de cotxes. La companyia que lidera Barra està a l´avantguarda en tecnologia aplicada al sector. La seva aposta actual són els cotxes elèctrics i autònoms.

Mary Barra, d´ascendència finlandesa, va néixer el 1961 a Royal Oak (Michigan). Va estudiar una Enginyeria Elèctrica al General Motors Institute. Tot seguit, i amb 18 anys, va començar la seva carrera en la companyia que ara dirigeix. Aquesta dona de 56 anys coneix a la perfecció els valors de la marca i ha començat a transformar una empresa tradicional per passejar-se per projectes innovadors com els automòbils connectats. Els cotxes del futur que planteja General Motors conduiran sols. Els mitjans de transport de demà estan en mans de la companyia de Barra i la d´Elon Musk, CEO de Tesla. «Volem ser els primers a posar en marxa el cotxe automàtic», assegura la líder de General Motors en una entrevista a The New York Times.

Satya Nadella - CEO de Microsoft

«Azure és el cor, l´ànima i el futur del negoci»

Al capdavant de Microsoft, l´empresa fundada pel multimilionari Bill Gates, es troba Satya Nadella, un home d´origen indi expert en sistemes basats en el núvol. Emmagatzemar dades sense que ocupin un lloc físic és una idea ja ancorada en el present que sustentarà projectes de futur com la implantació real de l´Internet de les Coses (IoT, per les sigles en anglès).

Satya Nadella va néixer el 1967 a Hyderabad (Índia). Va estudiar al seu país i es va llicenciar en Enginyeria Electrònica. Ja a Estats Units, va estudiar Enginyeria de Sistemes i un mestratge en Administració d´Empreses. Nadella es defineix a si mateix com «un aprenent». La seva ment oberta ha aconseguit donar a Microsoft l´aire fresc que necessitava, amb projectes com Windows 10, una de les versions amb millor acollida entre el públic.

Nadella va ser nomenat conseller delegat de Microsoft el 2014 després de vint anys de treball per l´empresa a l´àrea cloud. La seva experiència en aquesta matèria és vital per a la companyia que avui sustenta part de la seva estratègia en Azure, el seu núvol intel·ligent. «Azure és clarament el cor, l´ànima i el futur del negoci», assegura. Grans multinacionals allotgen les seves dades a la plataforma de Microsoft. La companyia es converteix així en un contenidor ingent d´informació. El repte està en saber guardar-ho.

Susan Wojcicki - CEO de Youtube

«Youtube és una plataforma que dona veu a la gent»

Susan Wojcicki és la directora executiva de Youtube des de 2014. La dona al capdavant de la plataforma de vídeos més gran del món és una de les primeres treballadores de Google. Es troba entre les 100 dones més poderoses del món segons Forbes i s´estima que la seva fortuna ronda els 350 milions de dòlars. «Youtube és una plataforma que dona veu a la gent», tal com defineix l´àrea de Google que ara lidera.

Wojcicki va néixer el 1968 a Santa Clara (Califòrnia) i va estudiar Història i Literatura a Harvard. El que no apareix en el seu currículum és que, el 1998, Google va néixer al seu garatge. Els seus fundadors, Larry Page i Sergey Brin, li van llogar l´habitacle i hi van gestar el cercador que va canviar el món. Wojcicki es va convertir així en una de les primeres empleades de Google. «Tenia les meves reserves sobre treballar amb dos estudiants. Així és com els veia llavors: dos estudiants que estaven muntant la seva primera companyia», va relatar al diari Financial Times.

Cada dia es consumeixen més de 1.000 milions d´hores de vídeo a la plataforma. El repte està en saber filtrar tot aquest contingut i no fer d´altaveu de missatges violents i extremistes per a una generació, entre 18 i 34 anys, que consumeix més Youtube que televisió.

Andrew Jassy - Vicepresident d´Amazon Web Services

«Aprofitar els avantatges del núvol és més fàcil que mai»

Amazon vol regnar el núvol. Per això ha creat Amazon Web Services (AWS), una plataforma de computació en el núvol, el vicepresident de la qual, Andrew Jassy, ??es troba entre les persones més influents del món de la tecnologia. AWS va néixer el 2016 i en l´actualitat és una part essencial en el funcionament de plataformes com Netflix i Spotify, allotjats en els servidors d´Amazon. Jassy va néixer el 1968 a Estats Units i va estudiar a la Universitat de Harvard. En acabar els seus estudis ja va començar a treballar a Amazon. El superpoder del núvol de la companyia és la velocitat. Això ha fet que sumi més d´un milió de clients actius a tot el món, entre els quals destaquen marques com General Electric i organismes com la NASA. Gràcies a l´anomenat cloud computing, Amazon ofereix la possibilitat de provar com funciona un producte abans de llançar-lo, perquè no només emmagatzema dades sinó que les analitza i les interpreta. «Aprofitar els avantatges del núvol és més fàcil que mai», confessa Jassy. El proper pas, segons el vicepresident de la compa-nyia, és millorar l´automatització dels serveis.

Travis Kalanick - Ex-CEO d´Uber

«Al final, el progrés i la innovació guanyen»

De petit, Travis Kalanick, responsable d´Uber fins aquest dimecres, volia ser espia, però aviat va començar a programar a l´institut i va descobrir la seva veritable passió. Als 35 anys va crear Uber, una plataforma per sol·licitar cotxes valorada en 60.000 milions de dòlars que ha reinventat el servei de transport mundial. L´ara ex-CEO d´Uber va néixer el 1973 a Los Angeles, Califòrnia. Va començar a estudiar Enginyeria Informàtica, però va abandonar la carrera per treballar en diverses empreses del sector. Va ser a finals de 2008, en una conferència, quan va donar a conèixer la seva idea: demanar un taxi amb només pressionar un botó. Llavors va crear UberCab, un servei de transport barat i accessible a través del mòbil que va començar a San Francisco i que aviat es va estendre a tot el món.

El 2014 va aterrar a Espanya, però els seus serveis de conductors particulars es van suspendre fins a 2016, quan va modificar el seu model de negoci per adequar-se a algunes de les exigències del col·lectiu de taxistes. Tot i així, sobre Uber plana la xacra de la competència deslleial. «Entenc que el nostre estil no agradi a tothom, però som dignes de confiança», va declarar fa poc temps al Financial Times. Una frase extreta d´aquesta entrevista resumeix la seva visió del món: «Al final, el progrés i la innovació guanyen».

Demis Hassabis - CEO de DeepMind i AlphaGo

«Volem que la intel·ligència artificial solucioni problemes reals»

Demis Hassabis és el rei de la intel·ligència artificial i el responsable de la companyia més puntera en investigació d´aprenentatge automàtic. Mitjançant DeepMind i el projecte AlphaGo, Hassabis dona forma a cervells virtuals que ja superen les habilitats humanes.

Aquest neurocientífic va néixer el 1976, a Londres, i de petit era un apassionat dels escacs. Va destacar en els seus estudis i amb 17 anys va desenvolupar el seu primer joc. Es va graduar a Cambridge en Ciències de Computació i es va doctorar en Neurociència Cognitiva. Els primers anys de la seva carrera van girar al voltant del desenvolupament de videojocs per convertir-se, més tard, en una referència en intel·ligència artificial. El 2010 va cofundar DeepMind, una àrea dedicada a ensenyar les màquines a jugar a videojocs com humans, que va comprar Google el 2014. El seu programa AlphaGo va aconseguir derrotar un jugador humà professional de Go (un joc d´estratègia) per primera vegada en la història. «El que hem fet amb AlphaGo és introduir les xarxes neuronals que donen lloc a la intuïció», va declarar Hassabis després de l´esdeveniment. I va afegir: «Volem aplicar això a problemes del món real».