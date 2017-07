La Viquipèdia visibilitza la dona

La bretxa de gènere té múltiples manifestacions. La dels sous és la més denunciada públicament però el forat que s´obre entre dones i homes, sovint un esvoranc, s´estén a molts altres àmbits. Massa per esmentar-los tots, però serveixin d´exemple el sector de la tecnologia industrial –l´informe The industry gender gap, presentat l´any passat al Fòrum econòmic de Davos, mostrava que només el 26% dels seus llocs de treball estaven ocupats per dones–; el predomini masculí en els llibres de text –aquest juny, un estudi de l´Institut Català Internacional per la Pau i l´Escola de Cultura de Pau de la UAB denunciava que el 93% de personalitats citades en els llibres de ciències socials a l´ESO són homes–; i en les cròniques històriques o, també, en l´enciclopèdia on line per excel·lència, la Viquipèdia. A la catalana, tan sols el 14% de les biografies publicades són de dones.

El projecte Viquidones s´ha proposat corregir aquesta desigualtat i assolir l´objectiu de comptar amb 20.000 biografies de dones abans no acabi el 2017. Un compte enrere activat a la pàgina d´aquest «viquiprojecte» actualitza les dades i a finals d´aquesta setmana informava que faltaven 1.813 històries de vida per aconseguir la xifra escollida com a fita simbòlica. Consultant l´espai, es pot seguir l´evolució de la incorporació de noves entrades, que al gener era inferior a 16.500, a l´abril superava les 17.500 i entre maig i juny s´acostava a les 18.000.

El mateix web especifica els passos a seguir per participar en aquest «repte col·lectiu» que s´articula al voltant de l´enciclopèdia virtual lliure i cooperativa, que comencen amb aprendre a editar –s´explica amb un tutorial de YouTube– i obrint un compte a la Viquipèdia. Tot i que s´accepten suggerències, es proposen llistats d´articles amb biografies per traduir al català corresponents a acadèmiques, activistes, artistes, científiques, escriptores, esportistes, músiques, polítiques, professionals liberals de diferents disciplines o religioses. El propòsit és augmentar el nombre d´entrades sobre dones.

En paral·lel, entre els objectius específics hi ha aconseguir que totes les dones membres de l´Institut d´Estudis Catalans (IEC) tinguin una entrada a la Viquipèdia i, alhora, millorar els articles de les dones guanyadores d´un premi Nobel. Un cop s´ha completat la feina, es demana donar-hi visibilitat compartint el resultat a través de les xarxes socials amb l´etiqueta #20000dones.

Aquesta iniciativa està promoguda per l´Amical Wikimedia, una organització independent i sense ànim de lucre formada per voluntaris, que es va fundar el 2008. El 2011, la Generalitat la va reconèixer al Cens d´organitzacions per la promoció de la llengua catalana i el 2013 va obtenir la validació internacional.



#OnSónlesDones

Amb Viquidones, l´Amical Wikimedia amplia el nombre d´accions que ja ha realitzat per posar en valor les dones. A banda de les pròpies, també ha donat suport a iniciatives alienes com la campanya de conscienciació social #OnSónlesDones, que en el seu blog a Internet aclareix quina és la seva raó de ser: «denunciar de manera sistemàtica la discriminació de les opinadores als mitjans de comunicació de Catalunya».

Pel que fa als projectes propis de l´Amical, dels últims que ha posat en marxa destaca el viquiprojecte Invents 2017, que en quinze dies va crear i va millorar 32 entrades d´invents ideats per dones. Entre ells hi ha ginys tan diferents com l´eixugaparabrises, que la nord-americana Mary Anderson va inventar el 1905; el Monopoly, creat el 1903 per Elizabeth Magie, també d´Estats Units, tot i que el va patentar com El joc del propietari; el bot salvavides, que Maria E. Beasly (Filadèlfia) va patentar el 1882; la llauna de conserva, obra d´Amanda Jones (Nova York), que el 1872 va inventar un mètode d´envasat al buit per a aliments; o els antecedents del llibre electrònic, del que en va ser precursora la mestra espanyola Ángela Ruiz Robles, originària de Lleó i afincada al Ferrol, que va crear i va dirigir els treballs de construcció de «l´enciclopèdia mecànica», que va patentar el 1949.