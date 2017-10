La maduresa de la Biennal d'Art

En sentit estricte, una «biennal» és una efemèride que té lloc cada dos anys. L´avantatge d´aquesta denominació són els seus sòlids fonaments temporals; l´inconvenient, en canvi, és que propostes extraordinàriament diferents acaben dient-se de la mateixa manera. Per entendre´ns: la majoria de biennals només tenen en comú la seva periodicitat. No ha d´estranyar-nos, en aquest sentit, el recel que la comunitat artística sempre ha mostrat enfront d´una iniciativa que molts veuen, encara avui, com una derivació sofisticada dels cèlebres «concursos» o «premis» de pintura (ràpida o lenta) que se celebraven fins no fa gaire (encara en sobreviu algun, de la mateixa manera que hi ha persones que segueixen vivint en coves). La qüestió, per tant, passa per esbrinar què s´oculta rere l´etiqueta «biennal».

La de Girona ens regala l´exemple perfecte: la que fa «nou» també podria ser la que fa «sis» o la que fa «dotze» (relaxant l´exigència temporal). Ens expliquem. A finals dels anys vuitanta, la Casa de Cultura de Girona va posar en marxa la Biennal d´Art de Girona, amb l´antecedent de les Mostres d´Art de 1985, 1986 i 1987. De correlatives, n´hi va haver tres: la del 1989, la del 1991 i la del 1993. Van caldre més de dues dècades perquè la Casa de Cultura decidís recuperar l´invent. La del 2006 podia ser la «primera» o la «tercera» Biennal d´Art en funció de la resposta que es donés a la pregunta «És possible fer una nova Biennal?». Amb molt bon criteri, els responsables de la institució van detectar la naturalesa hiperbòlica de l´interrogant: «hiperbòlica» en el sentit que utilitzava el terme «nou» tot i que en art, com en qualsevol manifestació cultural, la novetat és només el nom d´una disfressa que serveix per cobrir el cos vell i desgastat de la memòria occidental. Allà on diem «nou», en realitat, hauríem de dir «renovat», un adjectiu cosí germà de la variació entesa com una subtil forma d´actualització.

La primera Biennal reinstaurada de 2006 venia a ser la IV Biennal gràcies a un procés constant de renovació que enguany ha donat els seus millors fruits (com es pot comprovar en l´exposició que es pot visitar a la Casa de Cultura de Girona fins el proper 4 de novembre). Una renovació, per cert, que no només és estètica (o cosmètica): la seva despolitització, l´afinament constant de les bases o la professionalització del jurat (que tria l´obra premiada en cada edició, les que són adquirides per a la col·lecció de la Fundació Casa de Cultura, i també les que són seleccionades per a l´exposició) n´encarnarien els aspectes més remarcables.



La feina del jurat

En un context artístic, el primer obstacle o risc amb el que un jurat ha de bregar és el de l´originalitat mal entesa. Ho ha explicat amb precisió el filòsof José Antonio Marina: si l´originalitat és l´únic criteri estètic, aleshores no cal dir que el pas següent és la monotonia i la caducitat en la mesura que l´ingeni, com les gràcies del graciós, té data de caducitat (la sensació de déjà vu és molt més forta davant aquells treballs que pensen haver descobert la sopa d´all que no pas davant d´aquells que reflexionen o intenten trobar sentit sobre el seu mateix procedir). Amb paraules del mateix Marina: «L´artista jove, si vol ser veritablement innovador, hauria d´entestar-se a rehabilitar moltes coses, la realitat, la funció transfiguradora i transformadora de la creació, l´esforç exigent»... I d´esforç exigent, al llarg d´aquests anys, sí que n´hi ha hagut, sobretot si tenim en compte que els diferents jurats han hagut de decidir immersos en allò que el Catedràtic d´Estètica José Jiménez ha anomenat l´era de la imatge global: «la disponibilitat oberta, serial i infinita de la imatge, de tot tipus d´imatges, les mateixes per a l´art que per a la nostra condició i experiència de vida».

Un problema -que no és tal-, el de la imatge global, de conseqüències ben clares: el final definitiu i sembla que irreversible de les velles distincions academicistes entre disciplines artístiques. Més dificultats afegides a la feina sempre incòmoda d´un jurat el no poder disposar d´una catalogació precisa; més riquesa i possibilitats, en tot cas, pels artistes. Uns artistes, no ho hem d´oblidar, que ara més que mai conviuen amb una gran paradoxa: són dependents -escriu Rafael Argullol a Tres miradas sobre el arte- de la tensió entre la imatge altament emancipada que tenen d´ells mateixos i la complexitat del marc social en el que necessàriament es desenvolupa la seva tasca. Aquesta paradoxa, de fet, és central en les reflexions de teòrics i crítics d´art de signe ben divers en la mesura que en ella s´expressa una de les característiques més genuïnes de l´art del nostre temps (una Biennal hauria de buscar justament això, establir un pont dialògic entre la institució i el treball individual).

I és que, en darrera instància, els grans temes de l´art són els mateixos per a tothom. La diferència és el lloc des d´on es pensen. Quan hom afirma que l´art ha de generar processos d´hibridació oblida que l´art és, en si mateix i sense excepció, híbrid; quan hom critica el col·leccionisme i, al mateix temps, la tutela de les institucions, ignora o fa veure que no sap que l´art contemporani necessita, si vol sobreviure, algun d´aquests dos pols o, posats a triar, una feliç coincidència d´ambdós; quan hom reclama mecanismes «reals» de producció i distribució no té en compte que aquests només són possibles si primer es defineix clarament quin són els actius disponibles i quines són les seves possibilitats en el sempre complex panorama planetari (cal saber què vols vendre abans d´inventar ofertes atractives). En aquest sentit, és lícit afirmar que a Girona s´està fent una feina acurada que no només no ha sucumbit als focs artifici o als cants de sirena amb accent «guiri» sinó que ha apostat per un format realista encaminat a posar les bases (i a consolidar propostes incipients) del què hauria de ser una mirada territorial (o local, o autòctona...) madura i exportable.



Els guanyadors

L´aspecte més incòmode d´una Biennal segurament és la necessitat d´establir un guanyador per sobre de la resta de participants. Per sort, certa perspectiva històrica permet percebre millor els encerts (i a la inversa) de les decisions adoptades. Ordenadament. L´any 2006 es va decantar per un premi ex aequo repartit entre Xavier Escribà i Pep Aymerich: pintura de filiació metalingüística i instal·lació escultòrica de dos autors que el pas del temps no deixa de valoritzar. Sigui com sigui, la Biennal d´Art de Girona va anticipar-se a bona part del sector quan, el 2008, va saber veure l´enorme potencial de l´artista Núria Güell: «La vessant experimental i documental de la seva obra -s´afirmava a l´acta del jurat- no ha estat cap impediment per tal que l´autora aconseguís una proposta d´una forta càrrega poètica a nivell visual i que, a més, contingués nombrosos elements d´anàlisi i de reflexió. També s´ha tingut molt en compte la capacitat de l´autora per a vincular diferents llenguatges sense per això alterar la cohesió interna de la seva videoinstal·lació». Atesos aquests plantejaments, a ningú hauria de sorprendre que l´escollit pel 2010 fos Job Ramos: a banda de la peça guanyadora, encara reverbera l´exposició que l´any següent va presentar a la Casa de Cultura... Poca broma: l´olotí rebia al visitant mitjançant l´escenificació -impactant pel seu despullament- d´una possible sortida de la caverna realitzada a través d´un gest tant aparentment senzill com podia ser arrancar els plafons de les parets laterals de la sala d´exposició per deixar que penetrés la llum del sol. Tot un gest fundacional que, en el fons, no volia ser res més que una restitució. D´això es tracta: atès que la protagonista de la mostra era quelcom tan poc tangible com la llum solar, l´horari d´obertura al públic es va adaptar al cicle lumínic natural portant a terme un procés que podríem qualificar de «desmetaforització».

La metàfora, en canvi, era molt present en la proposta que Manel Bayo va presentar a l´edició de 2013: «L´element que més s´ha valorat [de l´obra 16 bales] -aclaria l´acta d´aleshores- ha sigut la seva capacitat per integrar un referent històric i artístic local (l´Assemblea Democràtica d´Artistes de Girona) a un relat d´abast molt més global o ampli que faria referència a l´aïllament fàctic de l´individu en la societat contemporània (malgrat l´enorme quantitat d´informació que gestionem) i a les diferents formes que adopta l´obsessió pel control i la seguretat enfront d´un seguit d´amenaces sovint més imaginàries que reals». Amb tot, Bayo no es limitava a il·lustrar conceptes -per altra banda prou coneguts- sinó que els materialitzava en un objecte capaç de subvertir el poema visual atansant-lo al sempre pantanós territori de l´amenaça explícita (gravar 16 bales amb el nom dels artistes fundadors de l´ADAG podia ser llegit com una manera simbòlica d´escenificar aquell assassinat ritual del pare d´inequívoques connotacions freudianes).

Les dues darreres edicions de la Biennal d´Art de Girona han servit, en canvi, per fer justícia històrica o, potser millor, per certificar la trajectòria d´autors tan incontestables com Quico Estivill i Àlex Nogué, que tindrien en comú la capacitat per adoptar registres poètics sense que això comporti pèrdua de densitat conceptual. L´any 2015 va ser el d´Estivill, perquè el jurat va tenir en compte «la formalització de l´obra, capaç d´integrar en una mateixa unitat de sentit elements escultòrics, fotogràfics i instal·latius»; així mateix, deien, «s´ha valorat la dilatada trajectòria de l´artista i la coherència mantinguda al llarg dels anys». Exactament el mateix podria escriure´s a propòsit d´Àlex Nogué: amb ell es certifica la renovació d´una iniciativa institucional que mereix seguir creixent.