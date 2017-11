La millor fotografia de natura, a Lloret

Més de 13.000 imatges enviades per centenars de fotògrafs de 65 països diferents han participat aquest any en el Concurs Internacional de Fotografia de Naturalesa Montphoto, de Lloret de Mar. Una selecció d´aquestes imatges es pot contemplar fins diumenge que ve, dia 5 de novembre, en una exposició a la Casa de la Cultura de la localitat, que evidencia l´elevat nivell de les obres presentades al certamen, que s´ha consolidat com un dels més destacats de l´àmbit internacional en la seva especialitat, la fotografia de natura i de muntanya.

I això que els seus inicis van ser molt modestos. Com rememora Paco Membrives, president de l´Associació Montphoto, que l´organitza, el concurs va néixer el 1997 impulsat per la secció fotogràfica del Centre Excursionista de Lloret de Mar. Se´n deia Trofeu Montbarbat i en aquella primera edició va comptar amb la participació de 72 participants, amb unes 340 fotografies presentades. Al seu web, el festival recorda unes paraules sobre aquells inicis del president del Centre Excursionista de Lloret de Mar, Josep Carreras: «Des de la seva fundació, un dels objectius del centre va ser divulgar les activitats de muntanya als lloretencs. Aviat es va veure que a més de les activitats pròpies, la millor manera d´arribar a la gent, era a través de les imatges».

Com explica Membrives, la finalitat principal del certamen continua essent «la conscienciació ambiental. A través de les imatges, el nostre objectiu és educar, mostrar, informar...». I tot des de Lloret de Mar, on s´ha mantingut la seu del certamen, encara que el seu creixement va obligar a crear una organització pròpia: «Els primers anys el va continuar gestionant el Centre Excursionista, però la creixent importància del certamen va portar a muntar una associació, Montphoto, que té com a únic objectiu l´organització del concurs i la difusió de les obres que s´hi presenten». De fet, ja no és només un concurs, sinó que Montphoto organitza també cada any un festival sobre la fotografia de natura i de muntanya en el qual compta amb la participació de destacats especialistes de tot el món. És en aquest festival en el qual es donen a conèixer els guanyadors de cada edició del certamen, i també s´aprofita per inaugurar l´exposició de les obres més destacades. En l´edició de 2017, el festival es va fer el 2, 3 i 4 d´octubre, i l´exposició ha estat oberta encara un mes més

«Disposar d´una organització pròpia ens ha permès convertir el certamen en un punt de trobada en aquest àmbit, amb el concurs, el festival, l´exposició i tot d´activitats paral·leles», afegeix Paco Membrives. El president de l´Associació Montphoto comenta que durant la resta de l´any, l´entitat, formada per una vintena de persones, es dedica a preparar la pròxima edició del certament, i també a fer-ne promoció: «Participem en festivals similars en altres indrets del món, per donar-nos a conèixer i per donar a conèixer les obres presentades». Membrives posa d´exemple les seves participacions al Festival Visa pour l´Image de Perpinyà, o en certàmens de Ceuta, o del Marroc. I remarca el prestigi internacional que, segons ell, té Montphoto: «Potser aquí no és del tot conegut, però arreu del món té una consideració molt elevada». Tanta que, per citar un exemple, National Geographic publicarà fotos de Montphoto, que ja han aparegut en altres destacades publicacions internacionals. «Una cosa que aparentment és molt local, veus que en realitat és molt internacional», assegura Membrives.

El director de l´associació organitzadora del concurs i el festival ho atribueix a l´elevada qualitat de les imatges que s´hi presenten: «La participació és de molt de nivell, hi ha de fotògrafs de molta qualitat. I és que encara que el nostre pressupost no sigui excessivament elevat, la nostra trajectòria de 21 anys ens dona credibilitat, i la gent veu que les fotos que són guardonades aquí tenen difusió. I hi ha agències internacionals que vénen per conèixer fotògrafs, i que ens demanen el llibre per saber què s´està fent, i tot això els fotògrafs de natura ho saben. Saben que aquest és un bon aparador i que al marge de la possibilitat d´obtenir un premi en metàl·lic si alguna obra seva és guardonada, també hi ha l´opció que la seva feina interessi a agències, editors, etc.»

El que sí que ha provocat el creixement del certamen és un encariment de la seva organització, que es finança amb un pressupost que té tres vies d´ingressos: les quotes d´inscripció que han de pagar els participants, les aportacions d´empreses patrocinadores, i la subvenció de l´Ajuntament de Lloret de Mar. Paco Membrives remarca en aquest sentit que «l´Ajuntament de Lloret ha apostat molt fort pel festival; de fet és una de les iniciatives amb les que més s´estan implicant, perquè contribueix a la bona imatge del municipi». Aquest vincle que hi ha entre el certamen i la localitat és el que ha afavorit que Montphoto continuï a Lloret: «No és estrany que en altres indrets de món festivals de fotografia d´aquestes característiques se celebrin en municipis que no són excessivament grans, com seria el nostre cas. Sembla que la proximitat s´agraeix en aquesta mena de convocatòries·».

Paco Membrives defensa que tot i que el certamen està consolidat, «hem d´estar atents per continuar treballant en la mateixa línia i tenir clar com volem enfrontar el futur de manera que planifiquem bé les línies a seguir per no morir d´èxit. En aquest punt, és important mirar d´aconseguir més recursos econòmics per incrementar encara més la difusió del certamen, perquè d´aquesta manera també s´acaba afavorint el seu prestigi». I això, que, segons Paco Membrives, Montphoto és en l´actualitat el festival de fotografia de natura i de muntanya «més important d´Espanya i un dels més importants d´Europa». De fet, calcula que el 70% dels fotògrafs que hi participen són estrangers, i el 30% catalans i espanyols: «Som molt coneguts al món. Tenim molts fotògrafs europeus i llatinoamericans, però també d´indrets com Iran o Kuwait, per citar dos exemples».

Siguin 13.000 imatges, com aquest any, o 340, com en el primer, i provinguin de llocs remots del món o del mateix Lloret, el que no ha canviat des del 1997 és l´objectiu d´aquest certamen, que l´Associació Montphoto defineix com «valorar, promocionar i difondre l´art de la fotografia de natura, i contribuir en la defensa medi ambiental, el conservacionisme i l´ecologisme». Al web del certamen també s´hi pot llegir quina és la seva filosofia: «A MontPhoto entenem els concursos fotogràfics, no com una finalitat en si mateixos, sinó més aviat com a mitjans per a una altra finalitat molt més important: la difusió de les obres que hi participen i dels seus autors. Exposicions itinerants, edicions de catàlegs o llibres, difusió on-line, presència en congressos i festivals, són alguns dels elements fonamentals associats als concursos, com ho és també el crear un punt de trobada, en el qual es desenvolupin actes, ponències, presentacions de llibres, audiovisuals, com és el festival del concurs: MontPhoto FEST. La qualitat d´un concurs, doncs, no va sempre lligada a la quantia dels seus premis sinó a la suma de continguts, projectes i activitats difícils de trobar avui en dia davant l´enorme quantitat de concursos fotogràfics existents». L´entitat afegeix que «el nostre festival, MontPhoto FEST, s´ha convertit en el punt de trobada de referència a Espanya de professionals i aficionats a la fotografia de natura. Amb els anys, l´important, no ha canviat. Seguim fidels al nostre caràcter, un esperit obert, proper i autèntic».