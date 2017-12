Una finestra màgica a la naturalesa

La naturalesa sembla haver tingut un caprici a Zhangjiajie, a l´oest de la província xinesa de Hunan, modelant les seves muntanyes com columnes màgiques i sembrant els parcs naturals de l´àrea de Wulingyuan amb més de 1.400 varietats de plantes i 110 espècies animals. L´espessa boira que cobreix les parts altes de les seves innombrables i espigolades muntanyes envolta a més de misteri una zona que va obtenir fama mundial per la pel·lícula Avatar, el director de la qual, James Cameron, es va inspirar en aquest enclavament declarat per la Unesco Patrimoni de la Humanitat l´any 1992.

Unes 3.000 moles de formes càrstiques que arriben fins als 1.500 metres d´altura sembren com agulles de grans dimensions el parc forestal i els arbres i plantes esquitxen els seus cims i vessants. Les parets de les muntanyes són perfectes per practicar l´escalada i els seus 300 quilòmetres de rutes permeten practicar el senderisme d´una zona a la qual s´accedeix per telefèric i després d´un viatge d´una hora en automòbil des de Zhangjiajie, una moderna ciutat d´1,7 milions persones fundada fa només 30 anys. Part del parc és el llac Baofeng, amb aigües verdes com el jade i un bell paisatge natural envoltat de muntanyes i cascades que es pot contemplar en un passeig en vaixell.

Zhangjiajie presumeix també de la muntanya de Tianmen (Porta del Cel), catalogada com una de les més belles del món i de 1.500 metres d´altura, i a la qual s´accedeix amb el telefèric més llarg del món. El viatge fins al cim té impressionants vistes i penya-segats de vertigen, amb dues passarel·les de vidre que envolten la muntanya. El descens culmina l´experiència per la carretera dels 99 revolts.

Dos dels penya-segats d´aquesta muntanya estan units per un pont de vidre, una obra d´enginyeria de 430 metres de longitud i 300 d´altura des de la qual s´admira l´espectacularitat de la natura a Zhangjiajie i que des de la seva inauguració, l´agost de 2016, ha estat visitat per 65 milions de persones.

«Som model turístic per a tot el país» i «l´objectiu és millorar el nivell de qualitat als estàndards mundials», diu orgullós Guo Zhenggui, secretari general del Partit Comunista Xinès a la municipalitat, a un grup de periodistes i operadors turístics espanyols.

Zhianjiajie, una de les zones més visitades de la Xina, vol obrir-se al món i promocionar-se com punt turístic, i convertir la ciutat, amb modernes infraestructures i un enclavament natural únic, en la destinació més important del país asiàtic. «Espanya, com a líder turístic, coneix les regles del desenvolupament del turisme i estem interessats en estudiar-les i hi ha molts espais de cooperació en aquest tema. Encara que la nostra ciutat té molts recursos turístics, ens falta visió mundial i coneixement internacional», admet Guo. Afegeix que «hi ha oportunitat de cooperació. La nostra porta està sempre oberta. L´any passat ens van visitar 70 milions de turistes nacionals però hem de millorar les necessitats del turisme internacional. Volem oferir qualitat de servei. La formació i col·laboració internacional és una part molt important».

Zhang Zhiyun, director de l´oficina de turisme de la Xina a Madrid, explica que Hunan està interessada en la formació de personal turístic a Espanya, capacitació professional i experts en muntanyisme i turisme rural. Destaca que la ciutat de Heneyang, a la província de Hunan, es va agermanar amb Fuengirola i Zhangjiahie busca agermanar-se amb una altra ciutat espanyola. Zhianjiajie «vol ser una ciutat verda» i tot i que el repoblament arriba al 70 per cent del seu espai aspira a elevar aquest percentatge.

L´any 2016, 150.000 espanyols van visitar la Xina i 770.000 xinesos van viatjar a Espanya, una xifra que podria augmentar considerablement si es redueix el cost i el temps d´espera en la concessió de visats.