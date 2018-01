Bèsties gegants

L´actor Dwayne Johnson i el director Brad Peyton formen un tàndem realment efectiu de cara a taquilla. La seva primera col·laboració va ser Viaje al centro de la Tierra 2, que no només millorava la primera (protagonitzada per Brendan Fraser i basada gairebé exclusivament en el seu ús de les tres dimensions) sinó que era molt més solvent a l´hora de capturar l´essència de l´obra de Jules Verne en què es basava. Després va venir San Andrés, buida però divertidíssima pel·lícula de catàstrofes que va triomfar arreu del món pels seus esplèndids efectes visuals, sí, però sobretot gràcies al creixent carisma de Johnson, actor amb una capacitat extraordinària per trencar els tòpics inherents al seu físic. Aquest currículum tampoc no està gens malament per a Peyton, cineasta que va començar a treure el cap amb productes familiars de dubtosa qualitat com la seqüela de Como perros y gatos. Ara provaran de repetir la jugada amb Rampage, barreja de film apocalíptic i «monster movie» que s´estrenarà el proper 20 d´abril amb l´objectiu de ser el primer blockbuster de la temporada preestiuenca.

Basada en un videojoc dels anys 80 molt més sofisticat que la seva traducció cinematogràfica, la cinta se centra en una expedició científica que treballa amb un goril·la albí d´intel·ligència sorprenent. Un bon dia, la bèstia entra en contacte amb un estrany meteorit que li dóna el poder de créixer a un nivell desmesurat. La Casa Blanca, fascinada per la troballa, imposa el seu trasllat a unes instal·lacions de Chicago, però com és de preveure el goril·la s´escapa i comença a sembrar el pànic i la destrucció per la ciutat mentre els seus antics cuidadors intenten trobar la manera de calmar-lo. El problema és que l´animal no està sol: altres bèsties que han estat en contacte amb el meteorit, i que també tenen proporcions gegantines, han aconseguit arribar a Chicago, i no precisament de visita. Al costat de Johnson, que també exerceix de productor de la pel·lícula, destaca la presència d´intèrprets tan solvents com Naomie Harris, Malin Akerman, Jeffrey Dean Morgan, Joe Manganiello, Jack Quaid i Marley Shelton.

Després de Rampage, Johnson i Peyton ja han anunciat que rodaran la segona part de San Andrés i la tercera de Viaje al centro de la Tierra, que en aquest cas serà una relectura de De la Tierra a la luna. ?