Cronologia de la Molina

Malgrat que s´hi va començar a esquiar a principis del segle XX, la història de l´estació d´esquí de la Molina arrenca de manera oficial el 28 de febrer del 1943, fa 75 anys, amb l´obertura del primer teleesquí d´Espanya a les pistes de Fontcanaleta. A continuació apareixen altres dates i esdeveniments que han resultat especialment significatius per a la història de l´estació d´Alp.

- 1840/1950: Es comença a esquiar als països escandinaus des d´un vessant esportiu, i no només com a mitjà de transport.

- 1908: S´importa l´esquí com a esport a la Molina i a Núria, de forma rudimentària i per a classes benestants.

- 1912: Se celebra la primera prova internacional en una la Molina encara amb mitjans arcaics.

- 1922: S´inaugura el primer tren, el ferrocarril entre Ribes i la Molina, i a final del mateix any, de Puigcerdà a la Molina. D´aquesta manera l´estació guanya molt en popularitat, amb més facilitat pel que fa als accessos.

- 1925: S´obre el Xalet de la Molina del Centre Excursionista de Catalunya (CEC). El CEC fou una autèntica institució al país, a més del principal impulsor d´aquests esports d´hivern. El 1940 s´hi instal·là el primer servei d´assistència mèdica per a accidents esquiant. El famós edifici, primer allotjament de la Molina, encara es conserva i s´intentarà recuperar-lo en els pròxims anys com un hotel de 100 places.

- 1928: Es construeix el primer trampolí per fer salts de llargada, tot i que era molt petit.

- 1936: Es crea el primer regiment de muntanya, que buscava protegir les muntanyes pirinenques i es formava al Xalet de la Molina. Desapareix l´any següent, a causa de les condicions de la guerra civil, tot i tenir uns 2.000 membres.

- 1943, neix l´estació de La Molina: S´inaugura La Molina com a primera estació d´esquí de tot l´Estat, amb l´arribada del primer teleesquí el 28 de febrer. L´afició a l´esquí comença a derivar cap a un negoci per al sector i per a la zona.

- 1944: El CEC crea la primera escola oficial d´esquí de l´Estat.

- 1944, arriben els telecadires: Un altre moment important és l´arribada del primer telecadira. El segon arriba al cap de dos anys i aquest ja comunica directament amb l´estació ferroviària.

- 1951: Es renova el servei mèdic, més modern i avançat, amb servei de raigs X.

- 1954: S´expandeix l´àrea esquiable de l´estació, gràcies a l´arribada del telecabina de dues places.

- 1955: Primeres proves destacades; s´hi celebra el primer Campionat Internacional d´Esquí, que combina eslàlom i descens, organitzat per la Federació Internacional d´Esquí, la FIE.

- 1984: S´inaugura el primer telecadira de quatre places de tot l´Estat.

- 1985, l´entrada d´FGC: La Generalitat es queda l´estació d´esquí de la Molina, a través de l´empresa Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Els responsables de l´estació asseguren que «era un gran actiu econòmic per a la gent de la zona i per a l´àrea de Barcelona i, tot i no estar realment en un moment delicat, l´adquisició és molt beneficiosa, entre altres coses perquè evita que l´estació quedi arcaica i porta millores, més infraestructures i millors comunicacions. Els canvis també es noten en la plantilla, ampliada i renovada, amb molta gent de la zona».

-1999: S´estrena el nou telecabina Alp 2.500, que unia La Molina i Masella, i s´amplia l´àrea esquiable cap a la Tosa, recuperant així pistes que abans dels anys trenta es coneixien com a SuperMolina.

- 2008: L´estació acull la Copa del Món Femenina d´Esquí Alpí, la primera estació pirinenca de fer-ho. Arriba del bracet de noves millores a l´estació.

- 2011: S´hi celebra la Copa del Món de Snowboard.

- 2013: S´hi celebra la Copa del Món per a Discapacitats.

- 2017: La Molina aconsegueix la millor temporada de la seva història, amb 330.00 visitants.

- 2018: La Molina celebra el seu 75è aniversari, amb diverses activitats i bona salut, després d´uns anys patint els efectes de la crisi econòmica.