Una altra dosi d'Abba

Mamma Mia! passa per ser un dels musicals de més èxit dels darrers anys, però només si s'analitza des del punt de vista comercial: artísticament, vindria a ser el perfecte manual de com no s'ha de rodar una pel·lícula d'aquest gènere. És cert que les cançons d'Abba són la mar de funcionals com a instrument narratiu, que té alguns moments aconseguits (sobretot aquell en què Meryl Streep interpreta The winner take it all) i que alguns secundaris redrecen situacions que ratllen el ridícul, però generalment és un film insuls per la seva incapacitat de crear una autèntica emoció i perquè algunes veus (oi, Pierce Brosnan?) no passen el tall.

Però vaja, com que és un monument al bon rotllo, costa molt criticar els seus nombrosos defectes sense topar amb el pretext de la lleugeresa. Malgrat que el muntatge teatral en què es basava no es prestava a gaires continuacions, els seus productors no han tingut manies a impulsar una seqüela que en el seu primer tràiler ja desvela algunes de les seves (discutibles) sorpreses. El film s'estrena el proper 20 de juliol al nostre país.

Mamma Mia! Una y otra vez mostra Sophie embarassada i presonera d'una onada de dubtes sobre la maternitat i el futur de la seva relació amb Sky. Com que la seva mare ha mort (sí, tal com sona: aquí Meryl Streep només apareixerà presumiblement en flashbacks), la noia demana ajuda a les seves tietes adoptives per tal de superar l'angoixa de la situació. I aquí és on ve la gran novetat d'aquesta seqüela: la cosa consisteix bàsicament en una recreació de la joventut del personatge de Streep, quan estava embarassada de Sophie, i les seves similituds amb el present de la protagonista. El film recuperarà cançons de la primera entrega i n'inclourà de no utilitzades, i també es treu de la màniga el personatge de la mare de Streep, interpretada per ni més ni menys que Cher.

A Mamma Mia! Una y otra vez hi repeteix gran part del planter d'intèrprets de l'original, amb Amanda Seyfried, Colin Firth, Pierce Brosnan, Stellan Skarsgård, Christine Baranski, Julie Walters i Dominic Cooper al capdavant, però el que debò resultarà interessant serà veure la prometedora Lily James (La Cenicienta, Baby Driver) fent de jove Meryl Streep. Al repartiment també s'hi incorporen Jeremy Irvine i Andy García.