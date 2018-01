El retorn d'un tauró extingit

La novel·la MEG: A Novel of Deep Terror d´Steve Alten es va publicar el 1997 i Disney es va interessar ràpidament per adquirir-ne els drets. No era estrany: aquesta història sobre la troballa d´un tauró que suposadament s´havia extingit un milió d´anys enrere tenia tots els ingredients per convertir-se en un blockbuster. Però quan Disney ja feia plans per a la preproducció, va la Warner i estrena Deep Blue Sea, una divertida aventura sobre taurons modificats genèticament que feia inviable una altra superproducció sobre un tema similar. Durant molts anys, el director assignat al projecte, Jan de Bont, va intentar que tirés endavant, i fins i tot va filtrar alguns esborranys de producció, però el pressupost previst (gairebé 200 milions de dòlars) no acabava de convèncer cap dels inversors. La demora va portar l´holandès a saltar del projecte i, després d´una breu temptativa de cedir-lo a Guillermo del Toro, va acabar fa uns pocs anys en mans d´Eli Roth, que també va abandonar-lo a l´últim moment per diferències creatives. Amb la producció ja endegada, i un pressupost finalment reduït a 150 milions, és Jon Tuteltaub (responsable de La búsqueda i la seva seqüela) qui es va fer càrrec del projecte, que podrem veure a partir del 18 d´agost..

The Meg no deixa de ser una posada al dia de Tiburón, però adoptant un to més de cinema d´acció que no de terror. El seu protagonista, Jonas Taylor, és un especialista en rescats submarins que arrossega un trauma. Fa molts anys, explorant una zona molt desconeguda, va topar amb un tauró gegantí que teòricament estava extingit i va veure morir més de la meitat de la seva tripulació. Ara haurà d´afrontar totes les seves pors quan rep l´encàrrec de salvar els tripulants d´un buc enfonsat, i de seguida s´adona que aquell tauró, el mateix que ningú va creure que existís, és el responsable de l´incident.

Els responsables de la pel·lícula han tingut la pensada de fitxar ni més ni menys que el gran Jason Statham per protagonitzar-la; per tant, sigui com sigui el resultat final, la sola idea de veure Statham contra un tauró prehistòric ja val el preu de qualsevol entrada. Al seu costat destaquen secundaris com Ruby Rose, Cliff Curtis, Rainn Wilson o l´estrella xinesa Bingbing Li.