Els habitatges de la ciutat de Girona estan valorats en 8.917 milions d'euros

Què costarien tots els habitatges junts de la ciutat de Girona si suméssim el seu valor objectiu? La xifra és espectacular: 8.917.107.550 euros. Ho ha calculat la plataforma immobiliària precioviviendas.com, la qual ha valorat els 45.726 habitatges que conformen el parc immobiliari de la ciutat de Girona. Segons expliquen, per fer la valoració del preu dels habitatges de Girona, han partit de les dades cadastrals de cada immoble, a les quals s´ha aplicat un mètode de comparació determinat per les valoracions hipotecàries, de manera que s´atorga a cada habitatge el seu valor objectiu.

De fet, a través del portal qualsevol ciutadà pot consultar gratuïtament el valor del seu habitatge, de la ciutat de Girona o de qualsevol altre municipi.

El portal recull el preu de gairebé la totalitat dels habitatges dels municipis de més de 25.000 habitants. Això permet desgranar el mercat immobiliari de Girona casa per casa, carrer per carrer i barri per barri (en aquest cas es fa per districtes). Com a resultat, se sap actualment quin és el carrer que, en el seu conjunt, té un valor més elevat. I també quins són els carrers on s´ubiquen els pisos més cars de la ciutat de Girona.

Només cases de fins a 700 m2

En aquest últim cas, el dels carrers on hi ha els pisos més cars, i entre els habitatges plurifamiliars de fins a 700 metres quadrats (m2), el preu més elevat és el d´un habitatge de 238 m2 que es troba al carrer Canonge Dorca, al costat de la Devesa (a l´eixample nord) valorat en 760.648 euros. En segon lloc, al carrer Ballesteries, al Barri Vell, hi ha un habitatge de 264 m2 amb un preu de 755.040 euros, i en tercer lloc, al carrer Joaquim Ruyra i Oms, al sector Montilivi, amb un preu de 741.494 euros.

D´altra banda, quin és el carrer que, en el conjunt del seu parc immobiliari, té més valor de Girona? És a dir, els carrers on els habitatges sumen un valor total més alt, normalment perquè aglutinen un major nombre dels mateixos.

D´aquesta manera, segons precioviviendas.com, el carrer Emili Grahit seria la via de la ciutat de Girona amb un major valor, ja que els 774 habitatges que el componen sumen un valor total de 244.009.339 euros. En segon lloc es trobaria un carrer molt a la vora, el carrer Migdia, amb un parc de 1.106 habitatges que supera un valor total de 224.854.758 euros. A aquestes dues vies el seguirien el carrer Barcelona, ??que parteix la ciutat en dos, i on el valor dels seus 905 habitatges puja a un total de 206.820.463 euros. La llista podria continuar amb la quarta posició, el carrer Santa Eugènia, que concentra un important nombre d´habitatges (té un parc immobiliari de 1.272 habitatges) que sumen un valor de 203.712.454 euros. En cinquè lloc hi haurà el carrer de la Creu, 177.308.277 euros amb els seus 750 habitatges.

Tecnologia «big data»

Segons el portal precioviviendas.com, han utilitzat la tecnologia big data per posar a l´abast el preu de tots els habitatges existents, no només dels que es troben en lloguer o en venda.

Així, prossegueixen, gràcies a l´ocupació de l´analítica avançada de dades, la plataforma permet consultar el valor raonable de fins a 12 milions d´habitatges de més 260 municipis de tot l´Estat. Només els habitatges considerats com a molt singulars han quedat fora de l´estudi. La web del portal utilitza un sistema de càlcul del valor dels habitatges i, asseguren, la fiabilitat està certificada amb el sistema TasaValua, que des de gener del 2014 disposa de la certificació del Departament d´Estadística i Investigació Operativa I de la Facultat de Matemàtica de la Universitat Complutense de Madrid.