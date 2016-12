LC Paper de Besalú inverteix 950.000 € en una caldera de biomassa

L´empresa LC Paper 1881 SA de Besalú, especialitzada en fabricar paper per al món de l´hostaleria, vol apostar fort pels mercats exteriors

L'empresa LC Paper invertirà 950.000 euros en la instal·lació d'una caldera de biomassa per a la planta que té a Besalú (Garrotxa). Amb aquesta nova maquinària, l'empresa especialitzada en la fabricació de paper tissú, i la compra d'electricitat amb certificació renovable la petjada de C02 disminuirà en un 83%. A més a més, l'empresa està tramitant els permisos per instal·lar un parc fotovoltaic de 3 megawatts per al subministrament elèctric de la fàbrica, que comportarà una inversió de 2,5 MEUR. La comissió d'Urbanisme haurà de donar llum verda a l'estudi d'impacte ambiental de cara a l'any vinent el parc sigui una realitat.

LC Paper segueix endavant amb el propòsit de reduir les emissions de CO2 després d'incorporar durant els últims anys millores en el procés de fabricació. Des de l´any 2009 la disminució del consum d´energia i del CO2 associat ha estat d´un 60% respecte al producte convencional.

Recentment, la firma ha acordat amb l'empresa catalana Imartec la instal·lació d'una caldera de biomassa per a la fàbrica de Besalú (Garrotxa). La introducció d´aquesta nova maquinària suposa una inversió de 950.000 euros. En un comunicat, l'empresa explica que l'objectiu final és aconseguir fabricar el paper tissú "més sostenible del món".

LC Paper, empresa amb més de 130 anys d'història, centra la seva activitat en la fabricació de paper tissú. A partir de l'any 2009, la incorporació d'innovacions en tota la cadena de producció, li ha permès reduir el consum energètic i d'aigua en el procés de fabricació. L'octubre del 2014, a més, es va posar en marxa la nova màquina de Paper 2.