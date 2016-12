Celrà, el poble de Girona que més riquesa genera per veí; Sant Hilari, el que menys

Sobre el paper, els veïns de Martorell (Baix Llobregat), són els que generen més riquesa bruta per càpita de Catalunya: 80.100 euros de mitjana, segons l'últim informe de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) fet públic ahir i que es basa en dades de l'any 2014. El document analitza els municipis de més de 5.000 habitants, 33 dels quals són de la província de Girona. En aquest territori, afloren les dades, Celrà és el municipi més ric en termes de Producte Interior Brut (PIB), amb 40.700 euros anuals per càpita (46,2 punts percentuals per sobre de la mitjana catalana, que se situa en els 27.800 euros) i Sant Hilari Sacalm, el que menys, amb una riquesa bruta per habitant de 12.400 euros, 3,2 vegades inferior a la del municipi del Gironès i 6,4 vegades més baixa que la de Martorell (localitat, aquesta última, que acull la factoria de l'automobilística Seat, que dóna feina a unes10.000 persones i que tota sola ha facturat 6.535 milions d'euros els primers nou mesos d'aquest any, xifra que equival al PIB del Gironès i la Selva junts). La riquesa generada per càpita a Sant Hilari Sacalm se situa lleugerament per sota de la meitat de la mitjana catalana, amb 44,7 punts percentuals.

A la província, d'una llista de 33 municipis de més de 5.000 habitants, només n'hi ha quatre que generen un PIB per càpita superior a la mitjana catalana: són, a banda de Celrà, Girona (34.400 euros per habitant); Maçanet de la Selva (28.700) i Castell-Platja d'Aro (27.900).

El Gironès, la primera comarca

Per comarques, la que més riquesa crea és, de llarg, el Gironès, amb un PIB global de 5.092,7 milions d'euros (és la comarca més poblada amb més de 186.000 habitants i acapara bona part de l'activitat del sector públic).

A continuació se situen, per aquest ordre, la Selva (3.895 milions); l'Alt i el Baix Empordà (2.946 i 2.670,8 milions d'euros respectivament); la Garrotxa (1.434,9); el Pla de l'Estany (812); el Ripollès (578,7) i la Cerdanya (395,3 milions d'euros). Una dada positiva: set de les vuit comarques van veure com creixia el PIB entre els anys 2103 i 2014, encara en plena crisi econòmica; la que més, l'Alt Empordà (+5,4%). El Gironès, tot i ser la més rica en termes estadístics, va ser l'única que va retrocedir (-3,1%).

Els dos extrems

Amb una població de 5.303 habitants, segons dades de l'Idescat de 2016, Celrà té 2.519 cotitzants a la Seguretat Social. El municipi genera un PIB de 203,2 milions (dades de 2014), amb els serveis (88 milions) i la indústria (86) com a sectors preponderants. Segons el ministeri d'Hisenda, la base imposable mitjana de la declaració de l'Impost de la Renda (IRPF) s'enfila als 19.301 euros per cap.

Sant Hilari, amb un cens de 5.570 habitants i 2.402 afiliats a la Seguretat Social, té un PIB de 69,2 milions; el sector serveis és el que crea més riquesa amb diferència (46,4 milions), mentre que la indústria, per exemple, només en crea 6,1 milions, segons dades de l'any 2014. La base imposable mitjana de la declaració de la Renda se situa en els 16.434 euros.