Creixen un 6% les exportacions extracomunitàries el 2016

La Cambra de Comerç de Girona ha tramitat aquest 2016 un 6% més de documents d'exportació respecte l'any anterior. Aquest són uns documents necessaris per a exportacions a països no comunitaris i, fins al 20 de desembre, la Cambra n'ha tramitat 15.216, la majoria per productes alimentaris. A nivell global, les exportacions han crescut un 1,6% (dades fins a setembre) a la demarcació respecte el 2015. Els empresaris gironins asseguren que el veto de les importacions dictat per Rússia s'ha compensat amb l'obertura de nous mercats a països asiàtics, sobretot la Xina i Japó. D'altra banda, des de l'organisme confien que l'Aeroport de Girona "tocarà fons" aquest 2016 i que recuperarà passatgers en els propers mesos fins arribar als 2 milions. Tant Ryanair com Jet2 han anunciat més freqüències i destinacions per a la temporada vinent.

La Cambra de Comerç de Girona és l'encarregada de tramitar els documents d'exportació (certificats d'origen) per a les operacions comercials a països de fora de la Unió Europea. Durant el 2016, n'ha tramitat 15.216 respecte els 14.311 del 2015, el que suposa un increment del 6%. La xifra se situa per sota dels creixements registrats en anys anteriors com el 2012 o el 2013, quan els augments havien estat d'entre el 8% i el 9%.

Els principals països no comunitaris on exporten les empreses gironines són la Xina, Japó, Emirats Àrabs, Rússia, Algèria, Aràbia Saudita, Turquia, Ucraïna, Corea del Sud i EUA. El president de la Cambra, Domènec Espadalé, ha remarcat que és important que aquesta xifra vagi augmentant perquè suposa anar obrint nous mercats. En el cas de Girona, el sector agroalimentari és el que més activitat exportadora registra.

Per la seva banda, el vicepresident primer, Joaquim Maria Caula, ha explicat que el veto rus a les importacions s'ha compensat amb l'obertura de nous mercats a l'Àsia. Segons remarca, cada cop hi ha més escorxadors homologats per poder introduir productes alimentaris a la Xina i el Japó i també s'està a l'espera del nou tractat que podria liberalitzar el comerç als EUA. "Tot plegat ens fa ser optimistes, se'ns obre un mercat molt gran", ha valorat Caula.

Exportacions globals, amb un augment més tímid

A nivell global –i amb dades només fins a setembre- les empreses gironines han incrementat un 1,6% les vendes a l'exterior amb comparació amb el mateix període del 2015. El sector alimentari lidera les exportacions amb 1.444,4 MEUR, entre els quals destaca la indústria càrnia amb 856,6 MEUR, el seu màxim històric. "Es tracta d'una xifra rècord", ha reconegut Caula. Per darrera d'aquest sector, destaca el químic i metal·lúrgic (953 MEUR) i el de béns d'equip (588 MEUR). Els països on més s'exporta des de Girona són França (961 MEUR), Itàlia (268,4 MEUR) i Alemanya (237 MEUR).

Per ajudar les empreses a trobar noves vies per exportar, la Cambra de Comerç ha organitzat per al 2017 fins a sis missions empresarials a països com Mèxic i Guatemala, Austràlia i Nova Zelanda, Corea del Sud i Japó, Sud-Àfrica i Moçambic, Polònia i Turquia.

Esperances en la remuntada de l'aeroport

D'altra banda, el president de la Cambra de Comerç de Girona, Domènec Espadalé, ha fet repàs dels fets econòmics més destacables del 2016 i s'ha referit a la situació de l'Aeroport de Girona, que aquest any es quedarà per sota dels 1,7 milions de passatgers. "Tenim l'esperança que hem tocat fons", ha manifestat el president. Amb la programació de Ryanair i de Jet2 per a la temporada vinent, els empresaris estan confiats que s'arribarà als 2 milions de passatgers i que, després d'anys de caigudes constants (el 2008 s'havia arribat a 5,8 milions de viatgers), l'aeroport es podrà estabilitzar a l'entorn d'aquesta xifra.

A més, a nivell turístic, les previsions per al 2017 també són bones. Enguany, la temporada s'ha tancat amb un 5% més de visitants. Segons el vicepresident tercer, Enric Dotras, el més important és que la despesa mitjana dels turistes ha crescut entre un 10-15%. Malgrat els bons resultats, la desestacionalització continua essent l'assignatura pendent, segons remarca.

Pel que fa al transport de mercaderies, Espadalé ha explicat que darrerament s'han establert dues empreses de càrrega a l'aeroport, que tenen fins a tres avions amb capacitat per transportar fins a 3 tones de material. Segons apunta, bàsicament s'usen per exportar components de l'automòbil. En aquest àmbit, doncs, també tenen l'esperança que el 2017 serà millor. El president de la cambra reconeix que les empreses gironines fan poc ús del transport aeri.