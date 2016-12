Europa fa pagar a la banca

n El novembre de 2014 transcendia que l'Audiència de Girona havia emès una sentència que obligava CaixaBank a retornar a un client 10.762,39 euros corresponents als interessos cobrats de més per una clàusula sòl del 4% en la seva hipoteca, contractada a Caixa de Girona (entitat absorbida per CaixaBank l'any 2010). Si aquell mes l'Euribor, l'índex de referència per a les hipoteques, se situava al 0,335% i, segons el Banc d'Espanya, l'interès mitjà que pagaven les famílies que havien comprat un habitatge a crèdit era del 2,606%, vol dir que amb la clàusula sòl el demandant pagava el préstec un 1,394% més car.

Ahir, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sentenciava que els bancs espanyols han de retornar els interessos extra obtinguts a partir de clàusules sòl amb caràcter retroactiu, des del primer dia; una decisió poc esperada que corregeix un altra sentència força més anterior del Tribunal Suprem (TS) que considerava aquestes clàusules «poc transparents», les anul·lava i manava a les entitats financeres retornar els imports indegudament cobrats a partir del 9 de maig de 2013 (la data de la sentència). Segons el TJUE, però, aquesta limitació temporal és «incompatible amb el Dret de la Unió», de manera que obliga els bancs a retornar fins l'últim euro, des del moment en què es va formalitzar cada contracte. Per tot plegat, les entitats financeres hauran de retornar un mica més de 4.000 milions d'euros, segons els càlculs que fa el Banc d'Espanya.

65.000 gironins

No hi ha xifres exactes, però diversos càlculs apunten que de l'ordre d'uns dos milions d'espanyols van pagar entre 3.000 i 6.000 euros de més en interessos a causa de les clàusules sòl, que van penalitzar entre el 30% i 40 % de les hipoteques. Segons dades de l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya (Aicec-Adicae) de 2011, el nombre d'afectats per aquestes condicions contractuals se situava en uns 638.000 a Catalunya, 65.000 dels quals de Girona; 70.000 de Tarragona; 40.000 de Lleida i 463.000 de Barcelona.

Després d'una primera digestió de la sentència, els bancs afectats –en diversos graus– per la mesura, ja avançaven els primers números sobre el cost que els reportarà haver aplicat als contractes hipotecaris aquestes clàsules de forma «poc transparent» i «abusiva».

BANC SABADELL. L'Entitat manté que les seves clàusules són «transparents» i que compleixen tots «els requisits» que en el seu dia va fixar el Tribunal Suprem perquè fossin vàlides. Un 21% dels contractes hipotecaris del banc, que no ha provisionat cap partida, incorporen aquest tipus de condicions. El sector estima que si el Sabadell es veiés obligat a retornar interessos, la factura ascendiria dels 650 als 700 milions, que l'entitat diu poder assumir.

BBVA. En un comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), el banc explicava, ahir, que en els comptes d'aquest anys es dotarà d'una partida per cobrir «la contingència de futures reclamacions» i que preveu que l'impacte negatiu al benefici sigui aproximadament de 404 milions.

BANKIA. L'entitat xifra en uns 200 milions d'euros l'import de les clàusules sòl dels seus contractes hipotecaris, dels quals 105 corresponen a cobraments anteriors a l'any 2013. Del total, el banc ja n'ha provisionat 100 milions.

LIBERBANK. En principi, la quantitat de pagaments per clàusules sòl anteriors a 2013 pugen a 129 milions. Retornar les quantitats abonades pels seus clients afectats per aquestes clàusules a partir d'aquell any representaria a l'entitat uns 130 milions.

POPULAR. Tornar els diners ingressats a partir de 2013 representa per a aquest banc haver de pagar 350 milions d'euros. Si ha de tornar els diners d'anys anteriors, la factura s'encareix de 334 milions més.

Acatar la sentència

Entitats com CaixaBank i Santander no tenen exposició a les clàusules sòl; en el cas del banc català, però, la sentència del TJUE pot tenir efectes sobre contractes hipotecaris heretats d'altres entitats que ha absorbit, com és el cas de les antigues Caixa de Girona, CajaSol i Caja Canarias. En base a la sentència del Suprem de 2013 l'entitat va provisionar 515 milions corresponents a les quantitats ingressades a partir de l'any 2013. Retornar els interessos amb caràcter retroactiu obligaria l'entitat a desemborsar 1.250 milions.

Fonts de CaixaBank citades per Efe es van remetre al posicionament de la patronal bancària AEB en relació a la sentència, que va manifestar que les entitats espanyoles acataran la resolució.