La plantilla de Preicar de Sant Gregori cobra els salaris endarrerits

Els treballadors de Preicar, dedicada a la fabricació de portes tècniques i sistemes de tancament, han cobrat totes les nòmines endarrerires. La plantilla havia protagonitzat diverses mobilitzacions per pressionar l'empresa. Al novembre, van anunciar que farien vaga dos dies per setmana fins a finals d'any per reclamar el cobrament però, després de la primera protesta, l'empresa els va pagar la nòmina d'agost i van desconvocar-la. Ara, la UGT celebra que "gràcies a la pressió exercida pel sindicat" s'ha aconseguit que els setze treballadors cobrin els endarreriments. El sindicat alerta que seguirà de prop l'evolució del compliment de les obligacions salarials durant el 2017.