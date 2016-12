Hipoteca de 100.000 € a 25 anys: 5.600 € més cara per la clàusula sòl

El Tribunal Europeu de Justícia va dictar ahir una sentència que pot convertir-se en un regal anticipat de Nadal per a milers de llars amb hipoteques. La cort comunitària obligarà la banca espanyola a retornar fins l'últim cèntim que hagi cobrat de més per les clàusules sòl quan aquestes siguin considerades abusives.

Aquest pronunciament trenca amb la doctrina imposada fins ara pel Tribunal Suprem i que havia limitat el reemborsament fins a maig de 2013 (primera data en què l'alta magistratura espanyola es va pronunciar sobre aquest assumpte) en un intent per evitar una via d'aigua més gran en els comptes dels bancs.

La sentència europea obre la porta a la reclamació de milers de gironins que tenen o han tingut aquestes clàusules en els seus préstecs. Segons els càlculs aportats ahir per l'associació de consumidors Aicec-Adicae, a Girona hi ha uns 65.000 afectats per les clàusules sòl, límits establerts en els contractes per evitar que en els préstecs variables el tipus d'interès baixi d'un nivell determinat (generalment, entorn del 3%), cosa que blinda la rendibilitat de les entitats alhora que evita que els clients es beneficiïn de la caiguda de l'euríbor.

Els advocats sostenen que fins i tot els que compten ja amb sentències fermes poden tornar a demanar la devolució total dels diners. El Tribunal Europeu formula així la seva garrotada al Suprem: «Limitar en el temps els efectes de la nul·litat de les clàusules sòl és incompatible amb el dret de la UE». I afegeix : «La declaració del caràcter abusiu d'una clàusula ha de tenir com a conseqüència el restabliment de la situació en què es trobaria el consumidor de no haver existit».

És a dir, s'obre la porta de bat a bat a la devolució total de les quantitats cobrades de més per la banca, cosa que, no obstant això, requerirà molt probablement que els consumidors hagin de reclamar en via judicial.

La diferència entre el criteri del Suprem i el nou que fixa Europa és substancial en termes econòmics. Per a una hipoteca de 100.000 euros, amb un tipus d'interès de l'euríbor de més 0,75 punts i amb una clàusula sòl del 3%, la quantitat pagada de més que es podia recuperar judicialment fins ara era d'uns 4.000 euros. Amb la sentència europea, passen a ser 5.600 euros.