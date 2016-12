Parramon de Cassà compra tot el suro d'alta qualitat fet a les Gavarres

Parramon Exportap de Cassà de la Selva ha comprat aquest any el 100% del suro de gamma alta que l'Associació de Gestors Forestals de les Gavarres comercialitza a través de l'empresa Productors Forestals Les Gavarres i Ardenya. En total 4.000 quilos de suro que tenen el certificat FSC que avala el compromís mediambiental de Parramon i testifica que els productes venuts compleixen, des del bosc fins al punt de venda, els estrictes estàndards d'aquest certificat que identifica els boscos on es realitza una gestió forestal sostenible. Amb aquesta operació, Parramon vol contribuir a la recuperació de les sureres i ajudar els joves que tornen a interessar-se per l'explotació del suro a millorar els marges comercials mitjançant la comercialització d'un producte de més qualitat, diu l'empresa.