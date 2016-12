Banc Sabadell pensa reduir la plantilla de fins a 800 empleats

n Banc Sabadell tancarà 250 oficines, el 12% de la seva xarxa, i reduirà la plantilla d'entre 700 i 800 persones a base de no cobrir les baixes i d'arribar a acords voluntaris de prejubilacions, segons van confirmar ahir fonts de l'entitat. Aquest pla de la direcció encara es troba en una fase inicial i no hi ha xifres de com impactarà el projecte en els territoris on està implantat el banc català.

Tot i això, des de l'entitat s'informa que «en cap cas hi haurà acomiadaments» i tot es farà amb baixes voluntàries després d'arribar a un acord amb els representants sindicals. La iniciativa del banc presidit per Josep Oliu s'emmarca en l'objectiu d'encongir la xarxa d'oficines i adaptar-la a l'impacte que suposa la tecnologia digital i la banca on-line que redueix el nombre de clients que van a l'oficina, segons han explicat les fonts consultades.

En la roda de premsa celebrada el 22 de juliol d'aquest any amb motiu de la presentació de resultats del primer semestre, el conseller delegat del banc, Jaume Guardiola, va reconèixer que el banc podria estudiar abans de finals d'aquest any un nou pla d'ajustament de forma paral·lela a la definició del nou pla estratègic de l'entitat 2017-2019 que el banc vol presentar a principis del 2017.

Amb la integració de TSB, el banc català va tancar el primer semestre amb un increment del 46% del capítol de despeses d'explotació (despeses de personal i despeses d'administració) que es va situar en prop de 1.326 milions d'euros, per l'impacte de les 7.000 nòmines dels empleats de TSB.

Amb aquest increment de les despeses d'explotació, el coeficient d'eficiència (el cost que ha de pagar una entitat per ingressar 100 euros) va passar del 46,53% el primer semestre del 2015 al 49,97% el primer semestre d'aquest any, amb un increment de més de tres punts percentuals.

El banc ha recordat que en aquests últims anys l'entitat ha fet «de forma permanent» ajustos de plantilla que s'han fet amb acords voluntaris «i creant les menors condicions de tensió» i que aquest comportament es mantindrà en aquesta ocasió.