Pactat a Nylstar un nou ERO temporal que enviarà a l´atur 43 treballadors uns mesos

n Els representants dels treballadors i l'empresa han arribat a un acord per a un nou Expedient de Regulació d'Ocupació temporal a Nylstar de Blanes. El comitè d'empresa –format majoritàriament per UGT– va signar l'acord dijous passat, després de rebre el suport majoritari de l'assemblea de treballadors. Amb aquest nou ERO temporal, 43 dels 173 treballadors aniran a l'atur un màxim de nou mesos. El president del comitè, Juan José Rodríguez, va explicar que, de mitjana, els empleats estaran quatre mesos i mig sense feina. En aquest sentit, Rodríguez considera que és una «bona fórmula» per evitar acomiadaments mentre l'empresa recupera clients i comandes. El sindicat CCOO, de la seva banda, rebutja la suspensió de contractes i aposta perquè l'empresa es declari en concurs de creditors.

Juan José Rodríguez detalla que és el tercer ERO temporal de l'any i evita que s'acomiadi treballadors mentre l'empresa, que va reprendre l'activitat a finals d'octubre, continua recuperant clients i comandes. Aquest nou expedient afecta 43 treballadors d'una plantilla total de 173. Estaran un màxim de nou mesos a l'atur però, segons el president del comitè d'empresa, s'aniran tornant segons les demandes de producció i cada empleat estarà de mitjana uns quatre mesos i mig sense treballar.

UGT espera que a partir de gener incrementin les comandes i que això permeti donar feina a més treballadors. Actualment, han tornat a la feina uns vuitanta empleats i la fàbrica produeix entre 100 i 150 tones de fil al mes.

CCOO veu «incertesa»

El sindicat CCOO rebutja aquest nou ERO temporal, de la mateixa manera que es va oposar al que van signar l'agost passat. El sindicat alerta que «continua la incertesa respecte al futur de Nylstar» i sosté que la situació comptable i econòmica «no mereix cap credibilitat» perquè l'empresa continua acumulant pèrdues. «Molts treballadors esgotaran la prestació d'atur els propers mesos si es veuen afectats per l'aplicació d'aquest nou ERO temporal», indica Comissions.

El sindicat reclama un canvi en la direcció i en l'accionariat de l'empresa i defensa que la millor manera de garantir una informació verídica i transparent de la situació comptable i financera de Nylstar seria que es declarés en concurs de creditors.

En aquesta línia, CCOO sosté que no vol ser còmplice ni sindicalment ni jurídicament d'aquesta situació, ni dels possibles esdeveniments futurs «si segueix gestionant l'empresa l'actual propietari», conclou el sindicat en un comunicat.