Llet Nostra tancarà l'any amb una facturació d'uns 20 milions, una mica per sota dels registres del 2015

Llet Nostra, marca que uneix unes 200 explotacions de Catalunya, tancarà 2016 amb una facturació de 20,6 milions d'euros, una mica inferior a la del 2015, encara que manté el lideratge al mercat català, el que valida «la vigència i futur» del projecte, segons el seu president, Jordi Riembau. Riembau es mostra satisfet, en una entrevista amb Efe, dels resultats de la marca, atesa la difícil situació que travessa el sector lacti, copejat per una reducció del consum de llet i una caiguda dels preus que es va agreujar amb l'abolició de les quotes de producció per part de la Unió Europea a l'abril del 2015.

L'exercici actual es tancarà, a més, amb un volum de producció de llet de la marca Llet Nostra de 28,60 milions de litres, un 4,67% menys respecte a 2015, encara que el descens és una mica inferior al del mercat de consum de llet, que ha caigut un 5%. Amb vista a 2017, Riembau s'ha declarat confiat que la marca catalana mantingui el ritme positiu del segon semestre del 2016, que va frenar una caiguda important de les vendes del segon semestre de 2015 i del primer de 2016.

«No ens podem queixar. Amb una crisi oberta en el sector lleter hem venut menys però guanyem en quota de mercat. El projecte es demostra que té vigència i futur», ha subratllat el president de la marca. L'actual crisi del sector, amenaçat no només per la caiguda dels preus sinó també per la competència de productes com les llets de civada o soja, està donant de nou sentit al projecte de Llet Nostra, ha subratllat Riembau, que recorda que la marca va néixer el 2003 com a resposta a una altra gran crisi. Davant la tendència de la indústria del sector de pagar la llet als ramaders per sota del seu preu de cost, Llet Nostra es manté fidel a la raó per la qual va néixer el 2003 i paga el litre per damunt del preu de mercat.

La marca, que només proveeix al mercat català, és un paraigua que aixopluga a gairebé 200 explotacions de mida petita, bàsicament familiars, que constitueixen el 30% dels ramaders catalans i que són responsables de la producció del 25 % de la llet. Amb vista al futur, Riembau ha dit que «continuarem ajudant als productors sense obsessionar-nos amb la producció aconseguint que puguin tenir un preu just pel producte que donen, a l'hora que oferim una llet de primera perquè els consumidors puguin continuar creient en nosaltres». El president de la marca es declara orgullós del recorregut d'un projecte que ha reivindicat sempre el producte de proximitat, amb l'eslògan de «llet d'aquí per a gent d'aquí», i posa l'accent en què «ara totes les marques ens copien».

Malgrat l'èxit de la iniciativa, assegura que el projecte no pot créixer en nombre de socis, tot i que diu que són molts els que truquen a la porta per entrar, per la dificultat de mantenir el preu a un nivell just en un mercat global.