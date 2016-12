Abertis inverteix 128 milions en dues concessions d´autopistes a l´Índia

La companyia catalana Abertis ha tancat un acord amb Macquarie SBI Infrastructure Investments i amb SBI Macquarie Infrastructure Trust per a l'adquisició d'una participació de control en dues concessionàries d'autopistes de l'Índia corresponents al 74% de Jadcherla Expressways Private Limited (JEPL) i al 100% de Trichy Tollway Private Limited (TTPL) per un import de 128 milions d'euros, segons va comunicar ahir Abertis a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). L'acord definitiu es tancarà un cop es comprovi el compliment de certes condicions, incloent l'aprovació per part dels creditors de les companyies.

En cas d'obtenir el llum verd, l'operació suposarà l'entrada d'Abertis a l'Índia. L'adquisició de les dues concessionàries sumarà 30 milions d'euros als ingressos d'Abertis i uns 25 milions d'euros d'Ebitda, més 85 milions d'endeutament net, segons reconeix la multinacional catalana. Es tracta de dues autopistes dels estats de Tamil Nadu i Telangana, dues regions amb creixement econòmic per sobre de la mitjana del conjunt del país i amb uns nivells de PIB dels més alts del país.

JEPL gestiona, amb una concessió, una secció de l'autopista NH-44 de l'estat de Telangana, al centre-sud del país. L'autopista forma part del corredor primari de tràfic nord-sud i connecta Hyderabad amb Bangalore, els dos principals hubs tecnològics del país. TTPL és la concessionària d'una secció de 94 quilòmetres de l'autopista NH-45 de l'estat de Tamil Nadu, al sud del país. Aquest estat ha vist augmentar la seva renda per càpita un 8% en deu anys. L'autopista és un corredor d'alta importància perquè connecta les àrees industrials de Trichy i Maduray amb Chennai.