Mor Jordi Dagà, líder estudiantil «brillant» i alt executiu de trajectòria dilatadíssima

«Molt estimat per la seva manera de fer política va ser Jordi Dagà, llavors el líder carismàtic dels estudiants de Barcelona, capaç de fer un míting amb una columna de la policia armada, a peu i a cavall, esperant-lo. Dagà va ser un dels últims detinguts (pel franquisme) sotmesos a tortura». És el que escriu a La Carta. Història d'un comissari franquista, un dels periodistes de referència del país, Antoni Batista, sobre el financer i assessor empresarial nascut a Figueres l'any 1950, Jordi Dagà Sancho, que va traspassar el dia de Sant Esteve passat, als 56 anys, a Barcelona, per culpa d'un càncer.

Militant clandestí del PSUC –responia a l'àlies de Dani–, va passar 24 dies arrestat a comissaria i 51 més tancat a la presó Model de Barcelona en el tardofranquisme, recorda el periodista Màrius Carol. Amb els anys, l'estudiant que va assisitir a les classes que el catedràtic d'Història contemporània, exalcalde de Girona i exconseller de la Generalitat Joaquim Nadal, impartia a la Universitat Autònoma de Barcelona, i que, en paraules del mateix Nadal, va ser mereixedor d'una «matrícula d'honor política», va passar de les reunions clandestines del PSUC als despatxos de grans corporacions, públiques i privades.

Del faristol a l'oficina

Dagà va seguir les passes dels seus companys de lluita política, els exministres de José María Aznar Josep Piqué i Anna Birulés, amb els quals va coincidir al PSUC –on, com recorda el professor i polític Josep Quintanas, formava part del cercle més proper a l'històric dirigent Antoni Gutiérrez Díaz Guti (Premià de Mar, 1929–Terrassa, 2006).

El currículum professional d'aquest assessor empresarial és gairebé interminable: va començar a treballar a la desapareguda Banca Mas Sardà, a Girona i va arribar a ser-ne subdirector regional a Catalunya; als anys vuitanta va assumir la direcció general de l'empresa de capital-risc Catalana d'Iniciatives, que va posar en marxa l'Ajuntament de Barcelona, i el 1998 aterrava a la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI), a Madrid; de la mà del llavors president d'aquest grup públic, Pedro Farreras, i sota el mandat de Josep Piqué al Ministeri d'Indústria, Dagà va ser-ne vicepresident fins l'any 2004, quan va renunciar al càrrec després d'escometre la privatització, entre d'altres, de la naviliera Transmediterránea.

De Scalextric a Nissan

De tornada a Barcelona, aquest financer es va especialitzar en reestructuracions d'empreses: va dirigir la de Nissan Motor Ibérica i va ser actor principal de les reestructuracions, en qualitat de col·laborador de Baker&McKenzie, de Miniwat –la filial espanyola de Phillips i LG–; Levi's, Eaton o Haulotte Cantabria. També va dirigir l'empresa del sector de les joguines Tecnitoys, que a Espanya produïa la marca Scalextric.

Des del gener de 2013 era president de la l'enginyeria Prointec, càrrec que compatibilitzava amb els de conseller d'Ercros, de la tecnològica Indra, de la Societat Catalana per a la Mobilitat –que impulsen La Caixa, Indra, Fujitsu i Moventia– i de Safelayer Secure Communications.

La Seda, ENCE, Iberia, Empresa Nacional de Autopistas i Red Eléctrica de Telecomunicaciones són d'altres grans companyies on Jordi Dagà va deixar la seva empremta professional.

«Pare de les Lletres Toves»

En la seva etapa com a directiu de Banca Mas Sardà a Girona, als anys vuitanta, assenyala Joaquim Nadal, Dagà –a qui el polític i historiador recorda com «un dirigent estudiantil de primera»–,va promoure, per iniciativa pròpia, una de les icones de l'art urbà de la ciutat: les Lletres Toves de Francesc Torres Monsó, col·locades des de fa uns anys davant de la seu de la Generalitat, al cèntric carrer Pompeu Fabra. Si Torres Monsó en va ser «el pare artístic», Dagà, apunta Nadal, en va ser «el pare econòmic».

Les Lletres –que segons escrivia Jordi Vilamitjana (Girona, 1957-2014) a Diari de Girona el 2 de setembre de 2010, «són l'escultura més popular i més coneguda» de la ciutat–, van ser creades per l'artista l'any 1980, amb motiu de l'Any Internacional del Nen, promogudes per l'Ajuntament i finançades per Banca Mas Sardà, per desig explícit de Jordi Dagà (que també va ser tertulià de Catalunya Ràdio).

Carme Cruañas, que ha estat directora de la Fundació Caja Madrid a Barcelona, és la vídua de Dagà. Ramon i Lola, els fills.