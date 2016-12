BBVA impulsa la nova unitat d'assegurances a Catalunya

BBVA impulsa el desenvolupament d'assegurances a Espanya amb una nova unitat d'Assegurances a Catalunya, negoci que prové de la recent integració a BBVA Assegurances de les filials de CatalunyaCaixa (CX Vida, CX Assegurances Generals i CX Mediació), que se sumen a les anteriorment ja integrades, Unnim Vida i Unnim Assegurances Generals, va informar ahir l'entitat. «Es crea així una important unitat formada per un equip de més de 70 professionals especialitzats de BBVA Assegurances que donaran servei des de Terrassa», van assenyalar fonts del banc.

Per iniciar l'activitat d'aquesta nova unitat, el comitè de direcció de BBVA Assegurances es va celebrar ahir a la ciutat vallesana, amb la presència de la directora de BBVA Espanya, Cristina de Parias. La directora del banc va manifestar que «amb aquesta incorporació, BBVA reforça el seu posicionament competitiu a Catalunya en l'àmbit de les assegurances». Així, després de la integració del negoci d'assegurances de CX, BBVA Assegurances duplica la seva quota de mercat en primes de vida i incrementa en més d'un 60% la seva quota en primes de multirisc llar. Cristina de Parias va compartir l'evolució del negoci i els objectius fixats per l'any 2017 amb el Comitè de direcció de BBVA Assegurances i amb Eugenio Yurrita, CEO de BBVA Assegurances. Damià Llorach, responsable de BBVA Assegurances a Catalunya, és qui lidera l'equip de Terrassa des de la direcció territorial del banc a Catalunya. Llorach ha desenvolupat càrrecs directius a CX des de fa més de 15 anys, més recentment com a director d'Assegurances de CatalunyaCaixa. Aquestes companyies procedents de CX han emès primes per valor de més 321 milions d'euros el tercer trimestre d'aquest any; disposen de més de 617.000 pòlisses assegurades i un total de 1.961 milions d'euros de provisions gestionades en Vida. L'àrea d'Assegurances és a BBVA una línia de negoci molt vinculada a l'activitat financera, en la qual la xarxa d'oficines sempre ha destacat per una comercialització activa, amb un notable impacte en el compte de resultats, expliquen des de l'entiat.

La previsió de la unitat passa per aconseguir un «fort creixement en primes». L'especialització del banc en l'assessorament patrimonial i d'estalvi engloba també l'àmbit de les assegurances, un complement important a la planificació de la cobertura de necessitats de recursos del client i davant possibles eventualitats imprevistes, diu BBVA.