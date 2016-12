La multinacional Cooltra Motos adquireix Holiday Bikes, amb seu a Platja d'Aro

Cooltra Motos, companyia que ofereix «solucions de mobilitat en dues rodes», ha compra el seu principal competidor a la Costa Brava. En concret la companyia liderada per l'empresari Timo Buetefisch ha pres el control de la botiga HolidayBikes, ubicada a Platja d'Aro i que des de fa tretze anys regenta Herve Fournel, i que compta amb una flota de 40 motos i 30 bicicletes elèctriques, va informar ahir Cooltra Motos.

«Aquesta adquisició representa per a Cooltra Motos un pas ferm més a l'hora de seguir ocupant la primera posició en el sector», alhora que la marca «s'aferma a la zona de la Costa Brava, on ja es poden llogar més de 100 motocicletes i 30 bicicletes elèctriques», assenyalen fonts de la companyia.

Amb l'obertura d'aquest nou negoci, Cooltra Motos es presenta com «la primera opció de lloguer de vehicle de dues rodes al llarg de la zona costanera mediterrània». En total la companyia compta amb més de 8.000 motos (1.000 de les quals són elèctriques) i 27 delegacions pròpies a països.

Al lloguer de motos per dies i per mesos a particulars se li sumen actualment serveis com el renting per a empreses, gestió de flotes, esdeveniments o tours guiats.

Cooltra té presència a Espanya, Itàlia, a França, a Portugal i el Brasil i té acords a nivell internacional amb empreses com Europcar, Cartrawler, Uber, Unipost, Burger King o JustEat.

Més de 100 punts de lloguer

Cooltra disposa de més de 100 punts de lloguer de motos de gasolina i elèctriques a Benidorm, Eivissa, Formentera, Barcelona, Mallorca, València, Madrid, Menorca, Granada, Màlaga, Gran Canària, Tenerife, Roma, Milà, Niça, París, Lanzarote, Lisboa i Saô Paulo, entre d'altres. Des d'ara, també ofereix els seus serveis a Platja d'Aro.