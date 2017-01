Els primers pares del 2017 ja disposaran de quatre setmanes de permís

Els pares dels primers nadons del 2017 disposaran ja de quatre setmanes de permís, intransferibles i no obligatoris, dos més que fins ara, tal com va confirmar Govern el passat 16 de desembre. Aquesta ampliació havia d'haver entrat en vigor, com a molt tard, l'1 gener 2013.

Perquè aquesta mesura sigui efectiva, l'Executiu no ha d'aprovar cap decret o norma. La pròrroga dels pressupostos generals de l'Estat fa automàtica l'entrada en vigor d'aquest permís per naixement de fill, adopció o acolliment que el Govern va suspendre fins aquest 1 de gener.

Aquest dret es podrà gaudir a jornada completa o parcial, és exclusiu dels pares treballadors o un altre progenitor -en cas de parelles del mateix sexe-, i, a diferència del permís de maternitat, no podrà ser cedit a la mare en cap cas , tal com estableix la Llei d'Igualtat entre Homes i Dones del 2007.

A més, es podrà gaudir immediatament després del naixement, simultaniejar amb la mare durant la suspensió del contracte per maternitat o després de la baixa maternal per allargar l'atenció del fill o filla per part d'ambdós progenitors. Aquest dret s'amplia en dos dies més per cada fill a partir del segon quan es tracti de part, adopció o acolliment múltiple.

L'ampliació de dos a quatre setmanes del permís patern per naixement o adopció d'un fill està previst a la Llei d'Igualtat, que donava de marge fins l'1 de gener del 2013 per posar-lo en funcionament amb la intenció que fos la primera pedra de cara a una progressiva equiparació d'aquestes llicències, ja que les mares tenen16 setmanes i els pares dues.

El Govern de José Luis Rodríguez Zapatero, promotor d'aquesta llei, es va comprometre a posar en marxa la mesura abans que vencés el termini, però, quan va arribar el moment de fer-ho, el 2009, va al·legar que costaria a l'erari públic 200 milions d' euros que en aquell moment no estaven disponibles, així que el va posposar.

Quan el 2011 el Partit Popular va guanyar les eleccions, va fer el mateix. Es va comprometre a que la mesura entraria en vigor l'1 de gener del 2013, el termini límit que marcava la Llei d'Igualtat, però, arribat el moment, el va ajornar.

Per això, es va servir d'una disposició addicional a la Llei Orgànica de pressupostos generals de l'Estat que deixava sense vigència l'article que establia l'ampliació del permís. En els pressupostos de 2014 i 2015, prorrogats el 2016, va fer la mateixa operació, de manera que fins a la data no ha arribat a entrar en vigor.