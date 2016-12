El Govern pretén que les clàusules sòl es compensin amortitzant el préstec o en efectiu

El Consell de Ministres tancarà l'any amb l'aprovació, avui, d'un codi de bones pràctiques per a la banca que facilitarà les reclamacions dels clients afectats per les clàusules sòl. El nou codi, d'adhesió voluntària però de compliment obligat per a les entitats que l'adoptin, arriba després de la sentència europea que obre la porta que les entitats hagin de retornar tot el cobrat de més per les clàusules sòl de les hipoteques. Segons van informar fonts financeres, s'obligarà a les entitats al fet que donin l'opció de recuperar els diners en efectiu o amortitzant part de la hipoteca pendent.

El ministre d'Economia, Luis de Guindos, negociava ahir amb el PSOE i Ciutadans el contingut del codi de bones pràctiques que el Govern per assegurar-se el suport del Congrés. El PSOE no hi donarà suport, perquè aposta per un procediment exrtrajudicial que obligui a totes les entitats. Sigui com sigui, codi de bones pràctiques és una de les principals mesures de l'ordre del dia en l'última reunió del Govern aquest any; el proper Consell de Ministres se celebrarà el 13 de gener.

Pujada mínima de les pensions

D'altra banda, l'Executiu també té previst aprovar, en el Consell de Ministres d'aquest matí, un reial decret per apujar les pensions contributives i no contributives un 0,25% a partir de l'1 de gener de 2017, el mínim que fixa la llei, segons fonts del Govern. Per quart any consecutiu les pensions s'apujaran el mínim legal.