El 2017, un any marcat per les «incerteses»

Que el 2016 ha estat un bon any per a l´economia gironina no genera cap dubte, però quan es tracta de fer previsions de futur, ja costa més. Deixem enrere un any marcat per la recuperació, on s´ha crescut per sobre del 3% i on les exportacions a les comarques gironines han assolit un rècord històric, creixent un 1,6% els nou primers mesos de l´any en comparació amb els tres primers trimestres del 2015. El sector alimentari i el turisme s´han tornat a consolidar com a peces clau per l´economia de la demarcació i la inflació s´ha mantingut moderada quedant-se en un 0,8% en xifres del mes de novembre. Malgrat aquestes bones perspectives, els empresaris eviten l´eufòria i expressen cautela respecte del 2017, un any que veuen «incert» i «preocupant», en certa manera. Aquesta inquietud ve generada per la globalització cada vegada més accentuada dels mercats, on els gironins progressivament han trobat el seu lloc. La majoria creu que el 2017 pot ser un bon any, sempre que l´actualitat política no faci un canvi radical que ho capgiri absolutament tot.

David Martín

ceo de tradeinn

El tema del Brexit no ens precupa sinó que ens ocupa, al Regne Unit hem baixat en vendes»

«Per nosaltres el 2017 ha estat un any de fort creixement on hem aconseguit facturar un 50% més». Amb aquestes paraules David Martín, CEO del distribuïdor d´articles esportius Tradeinn, presenta el balanç de la seva empresa. «Estem duplicant la demanda a molts països, Estats Units, Canadà, Japó, Autràlia... i estem notant que creixem en cadascun d´aquests llocs». Aquí, però, tot i les bones xifres, la recent separació del Regne Unit de la família europea ha jugat una mala passada als de Celrà tal com lamenta el seu CEO. «El Brexit no ens preocupa sinó que ens ocupa, és l´únic país on estem decreixent pel canvi de divisa, la devaluació... és tan recent que encara no podem palpar els efectes pràctics que tindrà». Martín també es mostra dubtós de tot el que pot portar el nou any, i de si les bones previsions es compliran. «Globalment serà un any positiu, però depèn sempre de l´activitat que es desenvolupi a l´empresa. No perquè pinti bé vol dir que li anirà bé a tothom; els anirà bé a aquells que tinguin un negoci amb una bona oportunitat».

Domènec Espadalé

President de la Cambra de Girona

Aquest any s´ha arribat a rècords històrics pel que fa a les exportacions gironines »

El president de la Cambra de Comerç de Girona, Domènec Espadalé, es mostra d´allò més optimista de cara l´inici del 2017. «Hem passat dos anys que les coses van millor i podem estar d´allò més contents» explica, «per la indústria i el turisme, dos sectors clau a la província, hi ha perspectives molt bones i aquesta conjuntura ajuda progressivament a Girona a sortir de la crisi». Espadalé també remarca el paper de les exportacions, que «han arribat a rècords històrics» i que fan que «siguem tan optimistes de cara el proper any». «Hem deixat d´exportar només a Europa i hem anat a altres llocs que tenen una solidesa econòmica més destacada com Xina o bé Estats Units». El president de la Cambra, però, és una mica més prudent a l´hora de parlar de previsions concretes ja que, «malgrat que s´han fet números a partir de l´escenari actual, cal tenir en compte que vivim en un món molt convuls on pot passar qualsevol cosa». Espadalé afegeix que el problema de l´atur és un dels deures que queden pendents, «si puguessim baixar la taxa de desocupació per sota del 10% seria ideal».

Marc Alós

Propietari de caganer.com

Nosaltres partim de la base que hem de ser optimistes, no tenim cap més possibilitat»

Els germans Alós i Pla fa més de 25 anys que es dediquen a portar Caganer.com. Enguany l´empresa baixempordanesa ha registrat un dels seus millors anys, tal com explica Marc Alós, un dels propietaris. «Per a nosaltres el 2016 ha estat molt positiu i tot ens ha funcionat correctament. Quan portes molt de temps en una cosa sempre penses que el producte algun dia caurà, però després surts a vendre i t´adones que és al revés, que molta gent, tant d´aquí com de fora, l´estan tot just descobrint». Alós explica que una de les millors oportunitats de les que disposen són les vendes a l´estranger i que el 50% del seu producte és exportat, «hem de pensar internacionalment i fer unes connexions que siguin el més àmplies possibles per intentar abarcar cada vegada més mercat». Pensant ja en el 2017, el propietari de Caganer.com explica que ells «sempre parteixen de la base que han de ser optimistes, perquè no hi ha cap altra possibilitat». «Comencem l´any amb les ganes de treballar en les noves col·leccions i quan comences a fer coses no pots pensar que t'anirà malament», afirma Alós.

Ernest Plana

President de la Foeg

Cada cop hi ha més incertesa i cal ser molt prudent a l´hora de realitzar pronòstics per a l´any vinent»

Per a Ernest Plana, president de la Federació d´Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG), deixem un any en què s´ha anat «consolidant la recuperació» malgrat que «algunes empreses es queixen que han reduït molt els marges de beneficis». Segons Plana «un dels principals problemes són els costos i el tema energètic, que comporta grans despeses i impedeix a les empreses incrementar les inversions i contractacions», un problema que s´hauria de solucionar en aquest proper any. El president de la FOEG, també se suma a la preocupació per la situació mundial, amb una economia «tan globalitzada, en què qualsevol fet pot complicar molt les coses. La previsió és positiva però cada cop hi ha més incertesa i cal ser prudents a l´hora de fer pronòstics». Plana afegeix que aquesta globalització té coses bones, com per exemple la possibilitat d´exportar: «Observem de primera mà que les empreses cada vegada arriben a més països. Arriben més lluny i els empresaris gironins destaquen per la seva gran empenta a l´hora d´obrir nous mercats i per ser atrevits en la comercialització dels seus productes». Un dels camps en que confia més Plana és, precisament, el turisme, que descriu com «un gran motor per a les comarques gironines». Pel que fa a l´atur el president de la FOEG creu que és normal que sigui un factor «difícils de reactivar» però que s´han de tenir «esperances».

Judit Viader

Directora general de Frit Ravich

La baixada de consum intern ha fet que les empreses hagin posat els ulls a nous mercats»

«Per a Frit Ravich aquest any ha estat marcat pel creixement, però amb una certa contenció cap a finals. El consum es va recuperant, sobretot per la bona temporada turística que hem tingut, però amb menys velocitat del que tots voldríem», explica Judit Viader, la directora general de Frit Ravich. Per a la seva empresa les perspectives de cara al nou any «són de creixement en línea, igual que el que han estat mantenint els últims anys». Viader remarca que són «optimistes», però que durant aquest 2016 ja s´han trobat amb algun entrebanc provocat per un món d´allò més accelerat i la implementació de les noves tecnologies. «Estem davant d´una nova revolució, la transformació digital i la Internet de les Coses representen un gran repte, però també una gran oportunitat per avançar». La directora de Frit Ravich admet que disposar de bones relacions comercials a l´estranger és clau, ja que «la baixada del consum intern en aquests anys de crisis ha fet que les empreses haguessin de posar els seus ulls a nous mercats. Això també ha ajudat a millorar, ser més conscients del que és necessita per internacionalitzar-se i fer que les empreses que ho assoleixen siguin més competitives».

Pere Cornellà

President de Pimec Girona

Les expectatives per al 2017 són bones, però els governs ens haurien d´ajudar una mica més »

Pere Cornellà és el president de Pimec a Girona i segons la seva visió «el 2016 ha estat sens dubte un any positiu». Cornellà explica que «les exportacions han estat rècord, s´han millorat les vendes, s´ha creat ocupació i també ha millorat el consum», per tant, es pot ser «optimista de cara l´any que comença, tot i ser conscients que no es pot parlar encara d'una recuperació d'abans de la crisi». El president de Pimec posa en relleu la bona feina de les empreses gironines pel que fa a l´obertura cap a l´exterior, «l´única cosa que es fa es recollir tot allo que ja s´ha sembrat els darrers anys, és el resultat de tota la feina que ja s´havia fet: sortir a buscar nous mercats, projectar productes cap a l´exterior i vetllar per les activitats comercials. Potser la crisi ho va amortir una mica, però sens dubte si no s´hagués fet la labor abans, ara no tindriem aquest resultat». Cornellà expressa dubtes pel 2017, ja que els canvis polítics poden «perjudicar netament els resultats d´algunes empreses, com per exemple aquelles que tenen una estreta relació amb el Regne Unit». També opina que alguns temes normatius interns o bé la falta de pressupostos poden ser elements estructurals que poden distorcionar o crear inquietud, més que res per la incertesa, i no tant per les dificultats que puguin portar en termes reals». Creu que «els governs haurien d´ajudar més als empresaris, aportar-los més garanties i seguretat».

Ricard Rigall

Vicerector d´Economia de la Udg

L´única manera per disminuir l´atur és fer que creixi l´economia, és un peix que es mossega la cua»

Ricard Rigall és el vicerector econòmic de la Universitat de Girona i, segons la seva visió, «l´any 2016 ha estat clarament més positiu que l´anterior per l´economia gironina». Rigall afirma que «no es pot parlar d´una recuperació completa» però que aquest 2017 «s´assolirà una taxa important de creixement». L´especialista atribueix part d´aquest èxit a les exportacions, que han tingut un paper essencial en l´economia de la demarcació. «A les comarques de Girona, de fet, ja partíem de nivells molt alts, sempre hem sigut una zona on l´exportació ha crescut a ritmes més alts que a la resta de Catalunya o d´Espanya». Tot i així el panorama internacional també inquieta a Rigall, que evita especular, perquè «és dificil de dir hores d´ara què passara perquè depèn dels polítics que ho duguin a terme». Un dels problemes que veu amb més preocupació és l´atur, que «es mantindrà en xifres inferiors al 2016, però que suposa unes taxes extremadament altes en comparació als països que tenim al voltant». Segons Rigall l´única manera de fer que disminueixi «és fer que creixi l´economia, i aquesta situació és un peix que es mossega la cua».

Francesc Planas

-fòrum Carlemany/Prefabricats Planas

Crec que l´any 2016 no ha acabat de ser allò que ens esperàvem, ha estat una mica estrany»

Pel president del Fòrum Carlemany i director de l´empresa de Santa Coloma de Farners Prefabricats Planas, «l´any 2016 ha estat una mica estrany, per un costat s´ha vist una recuperació important, però per altra banda no crec que hagi acabat de ser allò que semblava que seria». Malgrat tot, mostra optimisme i creu que degut a l´òptima diversificació de les empreses gironines, la bona ubicació d´aquestes i la professionalitat dels directius s´ha sabut «aprofitar l´oportunitat de l´exportació i ja no depèn tant de si l´economia espanyola va bé o no». «Des de Girona s´exporta a tot el món, moltes (empreses) han començat ara i les que ja ho feien s´han consolidat». En el cas de Prefabricats Planas, el seu director explica que s´ha passat d´exportar un 30% a fer-ho un 70%. Segons diu, «la gent està animada i el proper pot ser un molt bon any si s´encara d´aquesta manera». Preguntat per les inestabilitats polítiques en l´àmbit mundial, el president del Fòrum no es mostra gaire espantat i crec que són temes que «cal tenir en compte» però creu que «afecten poc» la demarcació.

Erik Mayol

--Ceo d'Eurekakids

De cara al proper any no hi haurà una gran pujada, però crec que ens mantindrem allà on som»

«Deixem enrere un any que ha estat molt bo per a nosaltres, no tant a nivell de creixement, com a nivell de resultats», explica Erik Mayol, CEO de l´empresa de joguines Eurekakids. Per Mayol, el 2017 «serà un any auster, el Govern apujarà impostos i no crec que sigui un any de fortes crescudes». També pensa que és poc probable arribar a un creixement com el que s´ha assolit enguany i que, malauradament, no s´ha sortit del tot de la crisi. El CEO d´Eurekakids valora els bons resultats obtinguts a l´estranger, malgrat que la seva empresa ha patit «una mica a Europa». En el cas de Sud-Amèrica explica que han obtingut molt bons resultats i que els ha funcionat «millor que no pas durant els anys anteriors». Mayol afegeix que també «s´han obert obert a nous mercats orientals, com Qatar o Dubai».

Carlota Pi

Socia i fundadora de Holaluz

Durant aquest any hem pogut duplicar la nostra base de clients i hem obtingut molts beneficis»

Carlota Pi Amorós, la cofundadora de l´empresa comercialitzadora d´energia (electricitat i gas) Holaluz, valora el 2016 com «un any d´allò més positiu». Pi explica que al ser una empresa jove, enguany, per primera vegada han pogut arribar a «obtenir beneficis» i que han assolit a «una base de clients un 50% més gran que l´any anterior». La cofundadora d´Holaluz assegura que tenen unes perspectives molt elevades per al 2017 i que apujaran «el ritme que portem ara». En el cas de les comarques gironines admet que reben una resposta molt bona per part dels clients: «trobem cada vegada més persones amb interès per l´estalvi i per l´energia verda»; un perfil de clients, diu, que es troben generalment en llocs on els nivells culturals i de formació són elevats. La ciutat de Girona és un lloc «idòni per ampliar el negoci», assevera.