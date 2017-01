Com reclamar l'IRPF de la prestació per maternitat

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha dictat sentència a favor d'una contribuent perquè Hisenda li torni 3.135 euros de l'IRPF de la seva prestació per maternitat. La sentència estableix que la prestació que abona la Seguretat Social estigui exempta en l'IRPF, per la qual cosa s'ha de retornar les quantitats que es van pagar injustament.

No obstant això, la decisió no crea jurisprudència i pot ser que la resolució es limiti únicament al cas de la demandant. Tot i això, qui vulgui reclamar té l'oportunitat de fer-ho i la sentència obre la possibilitat de presentar al·legacions i que la justícia prengui noves interpretacions. Els passos per reclamar la devolució de l'IRPF són els següents:

Termini per reclamar

Hisenda disposa de fins a quatre anys per a reclamar-te qualsevol qüestió relacionada amb l'IRPF. Dins d'aquest període pots reclamar que et tornin la baixa per maternitat. El període comença a computar quan presentes la declaració de la renda. Exemple: en 2016 es podran reclamar les de 2011 perquè es van presentar en 2012.

Com reclamar

Cal presentar una rectificació d'autoliquidació. Per a això, caldrà refer l'IRPF i enviar un escrit a Hisenda explicant en què t'has vist perjudicada per la declaració que vas presentar en el seu moment. En la reclamació cal sol·licitar la devolució del que vas pagar per la baixa, constatant l'exercici que reclames i el concepte jurídic.

Terminis per a reclamar per la baixa de maternitat

Un cop la rectificació està enviada, Hisenda té sis mesos per respondre, encara que l'habitual és que es posin en contacte amb l'afectat en un termini més curt. El normal és que Hisenda desestimi la teva rectificació. Des d'aquest moment disposes de 15 dies naturals per presentar al·legacions i, tot i així, Hisenda tornarà a desestimar les al·legacions.

Tribunal Econòmic Administratiu

Que Hisenda torni a rebutjar les teves al·legacions no suposa el final de les opcions. Sempre es pot acudir al Tribunal Econòmic Administratiu Regional, l'últim pas abans de recórrer a vies legals. A partir de l'última notificació d'Hisenda tens un mes per exposar la teva reclamació davant el Tribunal Econòmic-Administratiu, situat a la capital de la teva Comunitat Autònoma.

Inici del procés judicial

L'última possibilitat que existeix un cop el Tribunal Economico-Administratiu dóna la raó a Hisenda és recórrer a la justícia ordinària. Disposes de dos mesos per iniciar el procés judicial interposant un recurs contenciós administratiu.