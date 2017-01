Els registradors demanen a la Generalitat prorrogar la gestió d´impostos cedits

Els Registradors de la Propietat de Catalunya demanen al Govern català que ampliï de l'1 de setembre del 2017 a l'1 de gener de 2019 el termini perquè l'Agència Tributària de Catalunya assumeixi la gestió dels impostos cedits amb la finalitat de garantir una «transició ben feta» d'aquestes tasques. El degà dels Registradors de la Propietat de Catalunya, Luis Suárez, ha assegurat que demanarà una reunió amb l'Agència Tributària de Catalunya i el secretari d'Hisenda del Govern, Lluís Salvadó, per sol·licitar-los un marge «de dos anys» des d'ara per portar a terme aquest traspàs. Al seu entendre, «en un sistema tan complex com el català es requereixen dos anys per fer una transició ben feta», en lloc dels nou mesos que falten per complir el termini anunciat pel Govern a l'octubre, que fixava la data el setembre de 2017, malgrat que el conveni expira el 31 d'octubre. Actualment, els registradors de la propietat ajuden al govern a liquidar l'Impost de Successions i Donacions i els els de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, els que aporten més recaptació a l'Agència Tributària.