La venda de cotxes creix un 9,6% interanual durant el 2016 a Catalunya

La venda d´automòbils de turisme ha crescut un 9,6% a Catalunya durant el 2016 i ha assolit les 177.957 unitats, segons ha informat Anfac aquest dilluns. Aquesta xifra significa que el mercat català representa una quota del 15,5% del conjunt espanyol. Durant el mes de desembre, les vendes d´automòbils a Catalunya han caigut un 4,2% interanual, fins les 14.782 unitats i representant una quota del 15,3% a nivell estatal. Al conjunt del mercat espanyol, les matriculacions de turismes han assolit les 1.147.007 unitats, el que equival a un increment interanual del 10,9%. Durant el mes de desembre, les vendes han crescut un 9,3% a tot l´Estat, fins els 96.886 vehicles.

La patronal dels fabricants d´automòbils ha destacat el PIVE (vigent encara durant part del 2016) i la recuperació econòmica han impulsat les vendes del sector, que han superat el milió d´unitats aquest 2016. "Les causes d'aquest bon resultat són principalment la millora del clima econòmic, l'esforç comercial constant de concessionaris i marques i la forta activitat turística, que s'ha reflectit positivament al canal de lloguer", segons Anfac. La patronal ha lamentat que l´absència ´un nou pla PIVE en la segona meitat de l'any ha provocat un alentiment de les vendes, especialment notable en l'últim trimestre de 2016.

"Encara estem lluny del mercat potencial que li correspon a Espanya pel seu desenvolupament econòmic, de manera que la fiscalitat i els programes de desballestament són eines fonamentals per impulsar el mercat i la renovació del parc. Si a més, s'aprofités el bon context econòmic i la millora de l'ocupació prevista per 2017, el mercat per a l'any que ve podria situar-se per sobre d'1,2 milions", ha previst Anfac en el seu comunicat.

Per marques, Renault ha liderat aquest 2016 el mercat espanyol, amb 90.503 automòbils de turisme venuts, per davant d´Opel (89.383) i Volkswagen (89.012). Els models més venuts han estat el C4, amb 34.615 unitats matriculades entre gener i desembre, seguit del Leon (33.653) i de l´Ibiza (31.836). Per tipus de motor, els models dièsel continuen liderant el mercat d´automòbils a Espanya, amb una quota de mercat del 56,8%, per davant dels motors de benzina, que representen el 40,2% de les matriculacions. Per últim, els cotxes híbrids i elèctrics representen el 3% de les matriculacions anuals.