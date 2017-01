Les rebaixes crearan 1.500 nous llocs de treball a Girona

Les rebaixes d´hivern crearan 17.500 nous llocs de treball a Catalunya, el que suposa un 8% més que l´any passat, segons la consultora de recursos humans Adecco. Per demarcacions, a Barcelona hi haurà 13.700 contractes nous, que experimentarà el major creixement a Catalunya (+9%), seguit de Tarragona, amb 1.700 (+3%); Girona amb 1.500 (+4%) i Lleida, amb 560 (+2%). De fet, Catalunya liderarà la contractació de treballadors, superant el País Valencià i la Comunitat de Madrid, amb 13.800 i 13.000, respectivament. A tot l´Estat, es crearan 93.420 contractes, un 6% més que fa un any, principalment en els sectors del tèxtil, l´alta perfumeria i cosmètica, electrònica, botigues de joguines, alimentació i imatge i so, entre d´altres.

Segons Adecco, prop del 25% dels treballadors contractats per a la campanya de Nadal aconsegueixen renovar el seu contracte per al període de rebaixes, en especial els del departaments d´atenció al client i comercial. De fet, aquests dos perfils seran els més demandats en aquesta campanya.

Els candidats més sol·licitats seran els d´una persona proactiva i amb iniciativa per complir els objectius en un període breu de temps i així multiplicar les vendes. A més, l´especialització en sectors concrets com l´electrònica, petits electrodomèstics, informàtica, telefonia o alimentació es converteix en un "plus" per als candidats, segons la consultora.