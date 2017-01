El preu de l'habitatge nou a Catalunya creix un 3,5% el segon semestre de 2016

El preu de l'habitatge nou a Catalunya ha crescut un 3,5% durant el segon semestre de 2016, fins assolir els 3.164 euros per metre quadrat, segons un informe de Sociedad de Tasación fet públic ahir, que calcula aquest preu fent la mitjana de les capitals de província de cada comunitat autònoma. Així, Catalunya registra el major creixement i també el preu per metre quadrat més alt de tot l'Estat, per davant de Madrid (2.966) i el País Basc (2.532).

Pel que fa a les capitals, Barcelona registra també el preu per metre quadrat més alt d'Espanya (3.518), per davant de Sant Sebastià (3.327) i Madrid (2.966). En aquest sentit, Barcelona és també la capital de província que ha incrementat més el preu del metre quadrat de l'habitatge nou aquest darrer semestre, amb un augment del 3,8%, enfront del 2,8% de la ciutat de Madrid.