La venda de cotxes a Girona creix un 5,4% interanual durant el 2016

La venda d'automòbils de turisme ha crescut un 5,35% durant el 2016 amb un total de 16.139 matriculacions entre el gener i el juny del 2016 al conjunt de la demarcació (el 2015 en van ser 15.319), segons va informar ahir Anfac. Pel que fa al mes de desembre, la venda de turismes va caure un 2,27% interanual, passant de les 1.456 unitats matriculades el desembre del 2015 a les 1.423 del 2016.

Per marques, Toyota ha liderat per primera vegada el mercat gironí amb un total de 1.155 automòbils de turismes venuts el 2016 amb un increment del 21,84% interanual. Darrere seu s'hi troba Peugeot, que va matricular durant l'any passat 1.138 turismes (tot i que van baixar un 12,8% les vendes), Volkswagen (amb 1.097 vehicles matriculats, un 1,35% menys que el 2015), Nissan (1.018 vendes, un 2,21% menys) i Hyundai (1.015 matriculats, un increment del 10,69% interanual). Entre les xifres, destaquen els dos primers vehicles de la marca Tesla matriculats a la demarcació.

Toyota també va liderar les vendes el mes de desembre amb 139 vehicles de turisme matriculats (un 49,46% més que el mateix mes de l'any anterior), seguit de nou per Peugeot (102), Volkswagen (101), Nissan (92) i Renault (89).

Segons els responsables de Toyota a la demarcació el lideratge assolit enguany s'explica en bona part gràcies a l'èxit de la tecnologia híbrida i representa el 50% del total de les vendes «reafirmant el compromís de la marca» i « de la societat amb la ecologia i amb la reducció de gasos contaminants».

A Catalunya, la a venda d'automòbils de turisme ha crescut un 9,6% durant el 2016 i ha assolit les 177.957 unitats. La xifra significa que el mercat català representa una quota del 15,5% del conjunt espanyol. Durant el mes de desembre, les vendes d'automòbils a Catalunya han caigut un 4,2% interanual, fins a les 14.782 unitats i representant una quota del 15,3% a nivell estatal. Al conjunt de l'Estat, les matriculacions de turismes han assolit les 1.147.007 unitats, increment interanual del 10,9%. Durant el mes de desembre, les vendes han crescut un 9,3% a tot l'Estat, fins als 96.886 vehicles.

La patronal dels fabricants d'automòbils va destacar que el PIVE (vigent encara durant part del 2016) i la recuperació econòmica han impulsat les vendes. «Les causes d'aquest bon resultat són principalment la millora del clima econòmic, l'esforç comercial constant de concessionaris i marques i la forta activitat turística, que s'ha reflectit positivament al canal de lloguer», segons Anfac. La patronal va lamentar que l'absència d'un nou pla PIVE en la segona meitat de l'any ha provocat un alentiment de les vendes, sobretot en l'últim trimestre.

Per marques, Renault ha liderat el 2016 a l'Estat amb 90.503 turismes venuts, per davant d'Opel (89.383) i Volkswagen (89.012). Els models més venuts han estat el C4, amb 34.615 unitats matriculades, seguit del Leon (33.653) i de l'Ibiza (31.836). Els models dièsel continuen liderant el mercat amb una quota del 56,8%, per davant dels de benzina, que són el 40,2% de les matriculacions. Els híbrids i elèctrics representen ara el 3% de vendes a tot l'Estat.