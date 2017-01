El comerç gironí critica i veu un error la liberalització «total» de les rebaixes

La campanya «oficial» de rebaixes no ha començat -tradicionalment ho fa l'endemà de Reis- però alguns comerços s'han avançat amb grans descomptes de fins al 70%. És possible perquè s'acullen a la normativa espanyola que així ho permet davant la manca d'una llei catalana que ser suspesa fa uns anys pel Tribunal Constitucional després d'un recurs de l'Estat. Ahir, a més, es va conèixer que el Govern de la Generalitat va aprovar el projecte de la nova Llei de comerç la qual, precisament, deixarà en mans de cada comerciant els períodes que vulguin fer rebaixes, malgrat que recomana mantenir les campanyes de l'estiu i l'hivern. A Catalunya s'oficialitza la fi de les rebaixes regulades.

Passejar per aquestes dates, abans de Reis, i veure pels carrers aparadors amb anuncis de rebaixes començarà a ser habitual en els pròxims anys. Molts consumidors reben la proposta com una bona notícia però els comerciants ja han criticat i considerat un error la liberalització total de les rebaixes perquè consideren que el petit comerç se'n veurà molt afectat.

Des de la ciutat de Girona, el president de l'associació de comerciants Girona Centre Eix Comercial, Josep Maria Noguer, va admetre que la nova llei «és fatal» per al petit comerç» perquè «no pot assumir-ho». «No poden estar contínuament de rebaixes com fan les grans botigues», va dir. Tot i veure positiu que el comerç pugui triar els dies de rebaixes, va considerar que s'haurien de consensuar i acotar a unes dates. «Els beneficis en rebaixes són més petits i hi ha problemes de personal». «D'entrada ho veiem negre, però caldrà esperar», va insistir.

Per Noguer, patronals com la Pimec i la Foeg «haurien d'estar del nostre costat, fer una esmena o parlar» perquè «aquestes lleis són per afavorir les grans superfícies», va dir recordant que fins fa uns anys «hi havia un equilibri entre petit comerç i grans superfícies» i ara «potser ens engoleixin».

En un altre punt, a l'Alt Empordà, el president de Comerç Figueres, Lluís de Anguera, va coincidir que «la llei està més feta per a les grans multinacionals». «Han fet molta pressió per dominar el mercat a la seva manera», va dir. «El petit comerç s'ha anat enganxant a les noves lleis i ara hi ha un descontrol amb les rebaixes». «Amb la nova llei es minven molt les vendes del petit comerç perquè no poden arribar a fer les rebaixes que fan les grans cases», va insistir, i el petit botiguer «s'haurà d'activar i oferir alguna cosa més», diferenciada de les grans cadenes. Així, veu un «error» permetre la liberalització total de les rebaixes.

De Anguera, tot i «entendre» que els comerços puguin «traçar» com vulguin la seva estratègia, creu que hi ha d'haver unes normes i consens. Així, va considerar que petits i grans vendrien més si esperessin a fer les rebaixes perquè els compradors d'ara no s'esperaran. En canvi, tot el comerç ara ha d'abaixar preus, ingressar menys i, d'aquí a «15 dies», encara fer rebaixes més fortes. Per això, veuria «molt interessant» acordar una època de rebaixes però, segons De Anguera, caldria que totes les associacions s'unissin per tenir un interlocutor únic per parlar amb la Foeg, la Pimec o «inclús el Govern» i fer front a les grans empreses i «lluitar pel bé de tots».