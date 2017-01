L´atur a la demarcació de Girona es redueix en 5.171 persones el 2016

L´atur registrat a la demarcació de Girona ha caigut en 5.171 persones durant el 2016 i acabava l'any en 44.419 desocupats, segons ha informat aquest dimecres el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. Aquestes xifres representen una reducció de l´atur del 10,43% en termes interanuals. En termes mensuals, la desocupació s´ha reduït a les comarques gironines en 885 persones entre novembre i desembre, l´equivalent a una baixada de l´1,95%. Així mateix, l'economia catalana ha tancat el 2016 amb un total de 453.645 aturats registrats, 62.023 menys que el desembre de 2015, el que equival a un descens interanual del 12,03%,. Es tracta del millor tancament d´any en xifres absolutes de desocupació des del 2008.

El nombre de desocupats inscrits a les oficines del Servei d´Ocupació de Catalunya ha baixat entre novembre i desembre en 9.334 persones, el que representa una caiguda del 2,02%. Al conjunt de l'Estat, el 2016 ha tancat amb un total de 3.702.974 desocupats, el que representa una reducció de 390.534 persones en relació al desembre de 2015 (la baixada més forta de la sèrie històrica) i equival a un descens del 9,54%. A nivell mensual, l´atur ha baixat en 86.849 persones a tot l´Estat entre novembre i desembre, el que representa una reducció del 2,29%.

Per col·lectius, a Catalunya els 453.645 aurats es distribueixen en 315.305 al sector serveis, 55.985 a la indústria, 44.239 a la construcció, 11.445 a l´agricultura i 26.671 sense ocupació anterior. Al conjunt de l´estat espanyol, per sectors econòmics de procedència dels treballadors, l'atur registrat disminueix a nivell mensual en els serveis en 65.898 persones (-2,57%) i en l´agricultura i la pesca en 14.075 (-7,67%). Per contra, s'incrementa en la construcció en 8.365 persones (2,28%) i en la indústria en 2.785 treballadors (0,81%). Finalment, en el col·lectiu sense ocupació anterior es redueix en 18.026 (-5,43%).

A nivell territorial, l'atur registrat al desembre baixa en 13 comunitats autònomes, encapçalades per Andalusia (39.908), Madrid (11.298) i Catalunya (9.334). En canvi, la desocupació puja en les 4 restants, principalment a Galícia (2.360) i Navarra (1.129), segons les dades publicades pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. En termes generacionals, la desocupació entre els joves menors de 25 anys ha disminuït en els últims dotze mesos en 47.607 persones, de tal manera que la desocupació juvenil es redueix un 13,9% interanualment, per sobre de la mitjana general del 9,54%.



S´incrementa la contractació, però amb una temporalitat per sobre del 88% a Catalunya

El nombre de contractes registrats al conjunt de l´Estat durant el mes de desembre ha estat d´1.699.018, el major nombre de tota la sèrie històrica en aquest mes, i suposa una pujada del 6,5%, respecte al mateix mes de l'any 2015. D´aquests, 1.576.724 de contractes han estat temporals i 122.294 ha estat indefinits (el que representa que el 92,8% del total de contractes són temporals per un 7,2% d´indefinits). Així, el creixement durant el mes de desembre de la contractació indefinida ha estat del 13,38% en termes interanuals i l´increment de la contractació temporal ha estat del 6,03% en relació amb el mateix mes de 2015.

La contractació a Catalunya ha crescut en 224.851 unitats durant el mes de desembre, segons les dades del ministeri d´Ocupació i Seguretat Social, el que representa un increment de 9.204 nous contractes a nivell interanual, l´equivalent a un creixement del 4,27%. D´aquests 224.851 nous contractes registrats a Catalunya durant el mes de desembre, un total de 198.538 han estat temporals i 26.313 han estat indefinits (el que representa que la taxa de temporalitat en la contractació se situa en un 88,30% i la contractació indefinida en un 11,70% del total).



S´incrementa el nombre d´afiliats a la Seguretat Social

El nombre d´afiliats a la Seguretat Social ha arribat als 3.189.437 de persones al desembre a Catalunya. Això representa un creixement de 4.689 afiliats en relació al novembre (l´equivalent a un 0,15% més) i un increment de 119.185 persones en relació amb el tancament de l´any anterior, el que significa un augment interanual del 3,88% en l´afiliació a Catalunya. Al conjunt de l´Estat, el 2016 tanca amb 17.849.055 afiliats a la Seguretat Social, el que representa un creixement de 540.655 persones en relació amb el desembre de l´any anterior, un augment equivalent al 3,12% interanual. A nivell mensual, el nombre d´afiliats a la Seguretat Social ha crescut en 68.531 persones durant el desembre, el que representa un creixement del 0,39% en relació al mes de novembre.