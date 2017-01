L'Estat ja posseeix el 62,8% del deute de la Generalitat, el passiu del qual suma en total uns 74.400 milions d'euros, segons dades del Banc d'Espanya. El setembre del 2016, les últimes dades disponibles, un total de 46.731 milions d'euros de deute de la Generalitat estaven en mans de l'Estat.

L'adhesió de la Generalitat al Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) i a altres mecanismes de provisió de liquiditat habilitats per l'Estat, com el pla de pagament a proveïdors, ha fet que l'Estat hagi reforçat els últims anys el seu rol de principal creditor de la Generalitat. Aquesta situació s'explica perquè la Generalitat no ha pogut anar als mercats financers per captar finançament i ha recorregut als préstecs del FLA.

El 2012, l'any que es va posar en marxa el FLA, l'Estat era posseïdor d'un total de 8.685 milions d'euros de deute de la Generalitat, el 16,58% del total del passiu de l'administració catalana, que era llavors de 52.354 milions. L'any següent, l'Estat ja va passar a controlar el 37,34% del deute català, això és, 21.725 milions d'un total de 58.179 milions que conformaven llavors el passiu de la Generalitat de Catalunya.

Al tancament del 2014, l'Estat ja tenia a les seves mans un total de 31.818 milions d'euros d'un total de 64.466 milions del deute total, cosa que suposava un percentatge del 49,35%. I el 2015, l'Estat va tornar a incrementar el seu pes com a creditor principal i va acaparar el 59,97% del deute català, és a dir, 43.343 milions d'un total de 72.274 milions d'euros.

Encara que el 2016 la proporció de deute en mans de l'Estat va créixer a molt menor ritme que en els anys precedents, l'Estat ja controla el 62,81% del deute de la Generalitat. Dels 74.400 milions de deute de la Generalitat comptabilitzats fins a setembre del 2016, un total de 10.321 milions d'euros corresponen a préstecs d'institucions financeres radicades a Espanya i 6.319 milions més a préstecs obtinguts per institucions d'altres parts del món. També la Generalitat té en circulació deute per valor de 6.653 milions d'euros.

En els pressupostos de la Generalitat per al 2017, que estan en tramitació, el Govern català estima que el deute de la Generalitat arribarà l'any que ve als 77.495 milions d'euros, encara que no especifica quina proporció d'aquest deute estarà en mans de l'Estat. Sí que subratlla, això no obstant, que el 2017 el deute està previst que creixi un 1,6%, la taxa més baixa des del 2007, i que estarà per damunt del creixement previst del PIB, que serà d'un 2,7%.

D'altra banda, malgrat que la proporció de deute sobre el PIB català ha crescut els últims anys, la Generalitat preveu que el 2017 es reduirà aquest percentatge per primera vegada en l'última dècada. En concret, el Govern estima que el 2016 l'endeutament de la Generalitat serà equivalent al 35,8% del PIB català i que el 2017 aquest percentatge es reduirà quatre dècimes, fins a suposar el 35,4% del PIB català.

A l'informe econòmic i financer dels pressupostos per al 2017, el Govern català fa balanç del cost mitjà que tenien els préstecs del FLA al tancament del 2015. El del 2012 li suposa un cost mitjà a la Generalitat del 5,20%; el del 2013, d'un 4,04%; el del 2014, d'un 2,10%, i el del 2015, d'un 0,83%.