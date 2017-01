Els Lladró venen les restes de l'imperi

Com estava previst, no hi va haver sorpreses i la junta extraordinària d'accionistes de la matriu Sodigei va aprovar ahir la venda de la seva filial Lladró a PHI Industrial, un grup especialitzat en la reestructuració i sanejament d'empreses en dificultats. Així estava la històrica firma ceramista valenciana, sacsejada per la crisi, l'esgotament comercial dels seus productes estrella i les desavinences familiars. La reunió de socis, integrada per les respectives branques dels tres germans fundadors, col·locava sobre la taula dues opcions, però només una d'elles tenia aires de triomfar, com així va succeir, perquè venia avalada per Juan Lladró i els seus descendents, que posseeixen el 70% de la companyia. Al davant hi havia una proposta presentada pel mitjà dels germans, José, i la seva família, que pretenia una venda parcial. És a dir, l'entrada d'un soci que permetés a la família seguir tenint veu i vot en els designis de la companyia.

Mai va transcendir la identitat d'aquest possible inversor. De la mateixa manera, els assistents a la junta d'accionistes es van conjurar ahir per no revelar l'entrellat de la reunió. És a dir, si l'oferta de PHI va comptar amb suports suplementaris als de la família de Juan Lladró, el més gran dels fundadors. Cap de les parts va voler tampoc confessar quin és l'import de l'operació i el cost que per a PHI tindrà fer-se amb el 100 per cent de Lladró. Els cent milions d'euros que s'han considerat en les últimes setmanes van ser qualificats com a merament especulatius per fonts pròximes a aquest grup industrial.

Portaveus dels nous propietaris es van limitar a afirmar que la voluntat dels propietaris de PHI Industrial és mantenir al municipi valencià de Tavernes Blanques la Ciutat de la Porcellana, així com els llocs de treball i els dissenys. Els canvis, que podrien ser detallats amb major amplitud la setmana que ve, aniran en la direcció de «rellançar l'empresa al món amb nous dissenys i models amb l'objectiu de captar un nou consumidor i no centrar-se tant en el mercat asiàtic».

En finalitzar la junta, l'empresa va fer públic un comunicat en el qual assegurava que l'aprovació de la venda s'hauria produït després de constatar la «ferma voluntat, expressada pel propi grup inversor, d'assegurar la continuïtat de la marca». PHI Industrial és un inversor «altament especialitzat que valora els artesans i gestors de la companyia com l'actiu que són». Un altre motiu per elegir aquest grup és que té com a objectiu «transformar el negoci i restablir la rendibilitat de l'empresa, per d'aquesta manera garantir la seva viabilitat, sempre amb un enfocament en la creació de valor a llarg termini».

La decisió posa punt i final a una trajectòria sense parangó a l'economia valenciana. La marca continuarà, però ja no sota la direcció dels seus creadors. Els germans Lladró van aixecar un imperi de la ceràmica decorativa, que va esdevenir en el seu dia un emblema del luxe, a partir d'un forn morú a la seva localitat natal de Tavernes, on als anys cinquanta del segle passat van començar a fer figures de porcellana.

La innovació i el disseny i un evident atreviment comercial en la seva internacionalització van portar a la companyia a ser popular entre els més exquisits del planeta i a comptar amb botigues a la Cinquena Avinguda de Nova York o a Rodeo Drive (Los Angeles), a la inauguració hi van acudir estrelles de Hollywood com Charlton Heston o Lauren Bacall. Des d'aquella esplendor, la signatura va anar empal·lidint amb el canvi de segle de manera gradual fins a convertir-se en una ombra dels anys de vi i roses.