El TSJC anul·la un decret del Govern que regulava la representativitat patronal

El departament de Treball de la Generalitat recorrerà l'acte del TSJC que suspèn de manera cautelar l'atribució d'una quota de representativitat del 33% a les tres patronals, Foment del Treball, Pimec i Fepime. El recurs fa referència a un acte del TSJC emès a l'abril que suspenia cautelarment l'atribució provisional de quota de paritat decidida pel Govern.

La conselleria va destacar ahir que la decisió del TSJC «no qüestiona l'atribució provisional realitzada pel departament» i que, mentre no hi hagi sentència sobre el conflicte, «té un caràcter cautelar i provisional», després que Foment i Fepime presentessin recursos de reposició. A més, va expressar el «total respecte a les decisions judicials», tot i expressar «la sorpresa per les successives decisions cautelars provisionals preses davant totes les resolucions del Govern sense que encara no hi hagi hagut cap sentència».

La Generalitat va decidir a l'abril del 2016 atribuir de manera provisional les quotes de representativitat de les patronals a raó d'un 33% per a cada una, a l'espera que arribessin a un acord o acreditessin una representativitat diferent. La resolució deixava sense efecte una del 13 de desembre del 2013, que donava un 60% de representativitat a Foment, un 15% a Fepime i un 25% a Pimec, i que el Govern creu que ha perdut eficàcia.