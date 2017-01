La confiança en l´economia espanyola va empitjorar al desembre, segons la CE

n La confiança per part de consumidors i empresaris en l'economia espanyola va caure al desembre, en baixar 2,2 punts respecte al mes anterior i situar-se en 106,2 punts, segons l'indicador de Sentiment Econòmic (ISE) publicat per la Comissió Europea (CE).

A Espanya van empitjorar la confiança en la indústria, de 0,9 punts a 2,6 punts negatius, entre els consumidors, amb un descens de 2,2 punts negatius a 2,7 encara en terreny vermell, així com en la construcció, on va passar de 37,6 punts negatius a 43,1 punts negatius. Per contra, va millorar la confiança en els serveis (de 18,3 punts a 20 punts), igual que en el comerç minorista (de 11,3-12,7 punts).

Al conjunt de l'eurozona i la Unió Europea (UE), l'indicador va millorar, en augmentar 1,2 punts fins als 107,8 en els països de la moneda única, i 1,8 punts a la UE, fins als 109,1, continuant amb la tendència a l'alça que han mantingut des d'agost.

La millora en la zona de l'euro es deu al «marca» augment de la confiança en el comerç minorista, la indústria i dels consumidors, així com, en menor mesura, a la major confiança en el sector dels serveis i el de la construcció.

Entre les grans economies de l'eurozona, la confiança va millorar a França (2 punts més), Holanda (1,9 punts) i Alemanya (1,6 punts més), mentre que es va mantenir sense canvis a Itàlia i va caure a Espanya. La confiança en la indústria va pujar 1,7 punts a causa d'una «marcada» millora en les expectatives dels empresaris, en tant que la dipositada en els serveis va créixer en 0,7 punts.

La confiança dels consumidors va créixer 1,1 punts gràcies a la «important» millora en les seves expectatives pel que fa a la desocupació i la situació econòmica futura. L'indicador de comerç minorista va pujar 1,7 punts, alimentant una anàlisi més positiu de la situació del negoci, mentre que la confiança en la construcció va seguir augmentant (0,8 punts) gràcies a unes perspectives d'ocupació «notablement més altes» per part dels empresaris, encara que les seves expectatives de comandes no van canviar. Els plans d'ocupació es van revisar a l'alça en la construcció, mentre que van romandre en general estables en la indústria i es van deteriorar en els serveis i el comerç al detall.