Consum investiga una possible estafa d´una franquícia de clíniques dentals

L'Agència Catalana de Consum investiga l'empresa iDental, una cadena de clíniques dentals, per una possible estafa després de rebre durant el 2016 fins a 17 reclamacions de pacients tant per presumptes negligències mèdiques com per irregularitats contractuals o de finançament, segons va avançar ahir TV3. a cadena disposa de 26 clíniques a l'Estat, tres de les quals a Catalunya (a Girona, Barcelona i Tarragona).

L'empresa es publicita oferint grans preus subvencionats i amb el gran reclam d'ajudes de fins al 100% del tractament. Amb tot, segons explicava el portaveu de Facua a Catalunya, Gerard Hernández, en declaracions a la televisió pública, «l'empresa publicita subvencions que no són tal, que són ajudes privades que no sabem d'on surten ni amb quin criteri s'atorguen i que el que fan és inflar pressupostos» per oferir-te «les suposades subvencions per realment cobrar-te el preu de mercat amb el reclam de subvenció».

Els usuaris s'han organitzat a través d'un grup de Facebook i amb campanyes a Change.org i, entre altres, detallen tractaments inacabats. D'altres usuaris consultats per TV3 reconeixien que estan contents amb els seus tractaments a la clínica mentre que, per la seva part, iDental reconeixia que entre els milers d'usuaris «sempre hi ha qui reclama» i que donen respost a tothom.