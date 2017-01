Barcelona, la millor promoció econòmica internacional

n Barcelona ha estat distingida com la ciutat amb la millor promoció econòmica internacional del món del 2016, en la primera edició del premis fDi Strategy Awards, concedits per la revista fDi Magazine del grup Financial Times. El guardó considera la capital catalana com la «més eficient» a nivell mundial per captar projectes d'inversió estrangera.

Així, d'entre les 124 ciutats i regions participants, Barcelona és qui ha obtingut la màxima qualificació general i ha destacat en diverses de les 46 categories individuals, com són la gestió orientada a resultats (performance management), les estratègies de diversificació i les estratègies web. El tinent d'alcaldia d'Empresa, Cultura i Innovació, Jaume Collboni, ahir va celebrar el reconeixement i va destacar que «Barcelona ha desenvolupat al llarg dels anys una estratègia de promoció econòmica internacional reconeguda arreu del món que és compartida amb agents públics i privats i que busca la col·laboració, i no només la competència, amb altres ciutats del món».

De fet, les dades presentades dins de l'Observatori fa quinze dies ja mostraven que Barcelona, durant aquest període, ha estat una de les principals àrees urbanes del món receptora de projectes d'inversió internacional. «Per tant, el reconeixement que ens arriba ara és la clau per entendre la notorietat d'aquestes dades», va puntualitzar Collboni. «Ara competim a la lliga de les grans ciutats globals i, per això, és important que sortim a fora a cercar noves oportunitats que impulsin la nostra economia, noves rutes internacionals per a l'Aeroport o projectes d'emprenedors. Aquesta és una de les millors estratègies per crear ocupació de qualitat a Barcelona», va reblar el responsable d'Empresa, Cultura i Innovació.

Finalment, Collboni va assenyalar que l'objectiu passa per consolidar la capital catalana «com un dels grans hubs globals per a start-ups de base digital i les indústries creatives». «I per fer-ho és imprescindible que la ciutat tingui ambició en els seus plantejaments i assumeixi el seu rol per sortir a cercar oportunitats allà on calgui», va reflexionar en veu alta el tinent d'alcaldia, que va afirmar que un dels principals reptes a afrontar en els propers anys serà dotar aquesta estratègia «d'ambició metropolitana», tal i com passa a les altres grans ciutats. «Estem treballant per construir un pla que inclogui aquestes mesures, i algunes de noves, que esperem presentar properament», va indicar.