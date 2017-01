Les rebaixes arrenquen amb força a Girona

L'arrencada de les rebaixes d´hivern en dissabte ha afavorit l'afluència de clients i les compres als comerços gironins, tant a les grans superfícies com als establiments petits, tal com van assegurar el gerent de l'Espai Gironès (Salt) i el president de Girona Centre Eix Comercial.

Aquest últim, Josep Maria Noguer, va afirmar que la jornada d'ahir va ser més activa que el primer dia de rebaixes d´anys anteriors i es va mostrar optimista pels resultats del conjunt de la campanya. «S'ha vist una allau de gent amb ganes de comprar, l'arrencada ha estat molt positiva», va ressaltar Noguer. En la seva opinió, la coincidència amb dies festius ha afavorit els comerciants.

Entre el gran nombre de compradors d´ahir a Girona, Noguer va destacar que «s'han sentit moltes persones franceses que han aprofitat per comprar» i que també s'hi van desplaçar molts compradors d´altres municipis gironins. «Això demostra que tenim un comerç viu», va concloure.

Entre el públic de la primera jornada de rebaixes hi havia persones que anaven a intercanviar vals regal amb què els han obsequiat aquestes festes de Nadal. També van ser freqüents les peticions per canviar obsequis que no acabaven de ser del gust o de la talla dels interessats.

Cues a fora de les botigues

A l´Espai Gironès, es van formar cues de clients des d´abans que obrissin algunes botigues. El gerent del complex, Pau Jordà, va atribuir aquest fenomen a un canvi d´hàbits dels consumidors que «ha portat la crisi i ha vingut per quedar-se». El canvi al qual es referia Jordà és que els clients «van a comprar un producte que ja han vist prèviament, perquè la compra compulsiva s'ha acabat des de fa temps». A banda de les cues a l´interior de l´Espai Gironès per ser els primers quan els establiments obrissin les portes, a les 11 del matí també hi havia una considerable retenció de vehicles a la rotonda d´accés al complex.

A partir de les dades registrades al llarg del dia, Pau Jordà va informar que ahir dissabte van visitar l´Espai Gironès un total de 72.000 persones. Aquesta xifra va convertir l´inici de rebaixes de 2017 en el segon millor dia de compres en aquesta gran superfície comercial de Salt. El primer es va produir el 7 de gener de 2006, «que també era dissabte i, a més, plovia», va aclarir el gerent; qui va afegir que «comparativament, l´arrencada d´ahir ha estat millor».

Per aquest motiu, a l'Espai Gironès preveuen que aquesta serà una bona campanya de rebaixes; com el novembre del 2016 també ha estat millor que el de l'any anterior i, tot i que encara no disposen de les dades definitives, esperen que passi el mateix amb les vendes de Nadal.

Els comerciants gironins estan a l'expectativa del canvi legal que liberalitza els períodes de rebaixes. El president de Girona Centre Eix Comercial, Josep Maria Noguer, va considerar que «s'ha de definir una mica i ens hi haurem d'amotllar», mentre que el gerent de l'Espai Gironès es va mostrar segur que es produiran canvis. De fet, Jordà va remarcar que «l´escenari ja ha canviat i és ben diferent al de fa 5 o 10 anys, perquè han canviat els costums dels ciutadans». Enguany, però, la gran superfície comercial ha mantingut el 7 de gener com a data d´inici de les rebaixes perquè no tots els comerços havien decidit avançar la data.