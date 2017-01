Els comercialitzadors de fruita dolça hauran de dir els preus a la Generalitat

n A partir d'aquest 2017, els preus agroalimentaris esdevenen d'interès estadístic per a la Generalitat i els comercialitzadors de fruita dolça estan obligats a comunicar-los a l'Observatori de Preus o, en cas contrari, poden ser sancionats. Aquest és un canvi aprovat pel Govern amb l'objectiu d'aportar transparència al mercat, però no convenç tothom.

Per a Unió de Pagesos, la mesura és un «primer pas efectiu» per avançar cap a un comerç més «just i equitatiu». «Ho veiem bé perquè és una demanda que fa temps que reclamàvem i fins ara no s'ha posat en pràctica» explica Xavier Gorgues, responsable nacional del sector de la Fruita Dolça d'UP. Però, en canvi, des de l'altra gran organització agrària catalana, JARC (Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya), estan convençuts que «no servirà de res» i que aquest canvi normatiu és només una forma més de «marejar la perdiu» per als del sector.