El judici per les «black» de Caja Madrid es reprèn després de les vacances

n El judici contra 65 usuaris de targetes opaques de Caja Madrid es reprèn aquesta setmana, durant la qual els advocats defensors que encara no ho han fet exposaran les seves conclusions després d'una vintena de sessions en què els acusats han reiterat que mai van ser conscients d'usar les vises de manera irregular.

La majoria de consellers i exdirectius de les dues entitats, Caja Madrid i Bankia, s'han negat a reconèixer com a seves les despeses que figuren en els fulls d'excel aportades per Bankia, a les quals neguen validesa jurídica, i han rebutjat reconèixer l'entitat com a hereva legal de Caixa Madrid i, per tant, com a perjudicada pels desemborsaments. Tots ells han apuntat a qui va ser president de l'entitat entre els anys 1988 i 1996, Jaime Terceiro, com el responsable de posar en marxa aquestes vises, la naturalesa de les quals no va variar durant la presidència del seu successor, Miguel Blesa.