La venda de cotxes usats a Girona creix un 7,6% el 2016 fins a les 35.260 unitats

Les vendes de vehicles de segona mà a les comarques gironines van acabar el 2016 amb un increment del 7,6% a les comarques gironines respecte a l'exercici anterior, fins a situar-se en 35.260 unitats, segons les dades de l'Institut d'Estudis d'Automoció (IEA) per a la Federació d'Associacions de Concessionaris de l'automoció (Faconauto) fetes públiques dijous. Les vendes de cotxes usats a la província de Girona van suposar un 1,8% del total de l'Estat.

Com és habitual, i igual que en els anys anteriors, durant el 2016 s'han venut molts més vehicles de segona mà que de nous. Així, mentre l'any passat es van matricular un total de 16.139 vehicles nous a la demarcació (un 5,4% més que el 2015), les unitats de segona mà transferides van ser 35.260. És a dir, s'han venut 2,18 cotxes usats per cada 1 de nou.

A Catalunya, la venda de vehicles de segona mà el 2016 ha crescut un 11,1% interanual, fins a situar-se en 318.231 unitats. En total, el conjunt de l'Estat va tancar amb un repunt del 12,3%, amb 1.941.073 unitats transferides.

En aquest cas, les dades llancen una ràtio de vendes de vehicles usats davant un de nou d'1,7 a 1, idèntica a la de l'any anterior. Tant en el cas gironí com en l'estatal, segons Faconauto, això és a causa d'una millora en el mercat de vehicles nous, que van tancar 2016 amb un increment de l'11% a l'Estat, i confirmant que Espanya segueix lluny, en aquesta estadística, d'altres grans mercats europeus, on l'usat té més popularitat.

Per a la patronal dels concessionaris, durant l'any passat aquest mercat es va caracteritzar especialment pel protagonisme dels cotxes de menys de tres anys d'edat. En aquest cas, les operacions es van «disparar» un 32,6%, suposant, a més, el 19% de les transferències. Aquesta franja segueix sent la demanda que amb més dificultat cobreixen els concessionaris, especialment els models seminous d'entre un i dos anys que, en acabar l'any, arrossegaven una manca d'estoc de 33.000 unitats, segons dades de la consultora MSI per a Faconauto.

D'altra banda, el 2016 s'ha intensificat l'envelliment dels vehicles de segona mà que es transfereixen. En concret, el 55% dels vehicles sobrepassava els 10 anys d'antiguitat, havent crescut més la seva venda un 13,9%. D'aquesta manera, l'edat mitjana dels cotxes transferits ha estat de 10,8 anys, tendència que continuarà el 2017, quan sobrepassi els 11 anys, segons les previsions de Faconauto.

Per la seva banda, la venda dels cotxes d'entre 5 i 10 anys van caure un 1,8% i van ser un 19% del total, mentre que els de 3 a 5 anys es van reduir un 0,2%, representant el 7% de les transferències. El president de Faconauto, Jaume Roura, diu que «no ens podem permetre que el mercat de cotxes usats també contribueixi al fort envelliment del nostre parc automobilístic». Així, «un mercat d'ocasió sa requereix que surtin de la circulació també aquests cotxes majors de 10 anys» i «la manca d'un pla intensiu i estructural de desballestament està fent que cotxes molt vells es mantingui en el circuit d'usats, disparant l'edat mitjana». Per tant, veu «prioritari fer un plantejament en aquest sentit» i «és el que ja hem transmès als nostres governants», afegeix.

Per comunitats, les vendes de cotxes usats van créixer en totes. L'increment més gran el registra Castella-la Manxa (20,2%), seguida de la Comunitat de Madrid (14%), Andalusia (13,6%), Balears (13,5%) i Comunitat Valenciana i Balears (13%). El segueixen Extremadura (11,9%), Múrcia (11,8%), Catalunya (11,1%), Castella i Lleó (10,9%), Aragó i Navarra (10,7%), Galícia (10,6%) i La Rioja (10,3%). Les comunitats autònomes que han crescut menys són les Canàries i Astúries (9,3%), País Basc (8,4%), Cantàbria (7,8%) i Ceuta i Melilla (1,2%).