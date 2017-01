Anticorrupció demana quatre anys de presó per a Miguel Blesa i Sánchez Barcoj

La Fiscalia Anticorrupció demana quatre anys de presó per a l'expresident de Caja Madrid Miguel Blesa i per a qui va ser-ne director general, Ildefonso Sánchez Barcoj, per un delicte d'administració deslleial continuada en relació amb els sobressous que abonava l'extinta entitat financera.

En l'escrit presentat el 23 de desembre passat davant del Jutjat d'Instrucció nº 45 de Madrid i fet públic ahir, el fiscal Conrado Saiz sol·licita, a més, 8,5 milions d'euros en concepte de responsabilitat civil a pagar solidàriament entre tots dos, quantitat que hauran d'ingressar en el compte que estableixi Bankia o el Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB).

L'advocat de l'Estat que representa al FROB, personat en la causa, s'ha adherit a la sol·licitud del fiscal. Al gener de 2015, la Fiscalia Anticorrupció va denunciar davant la justícia presumptes irregularitats en les retribucions rebudes per la cúpula de Caja Madrid entre 2007 i 2010, per l'increment irregular de sous, indemnitzacions i plans de pensions suposadament fraudulents de Caja Madrid durant l'època de Blesa com a president.

Augment irregular de retribucions

Segons fonts properes al cas, el fiscal atribueix a Blesa i a Barcoj la responsabilitat de l'augment irregular de les retribucions, ja que el Consell d'Administració els va responsabilitzar d'individualitzar-les. Així mateix, destaca el «coneixement i consentiment» de tots dos en la manera en què es va fixar la retribució variable dels alts directius, l'excés d'aportacions al pla de pensions com a «gratificació extraordinària» i els «pagaments indeguts en relació amb el cessament» de qui va ser el seu secretari, Enrique de la Torre, que va percebre 2,89 milions d'euros en cessar del càrrec, per la qual cosa el fiscal el considera partícep a títol lucratiu i proposa que retorni aquests diners.