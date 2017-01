La negociació col·lectiva tanca el 2016 amb una puja de sous de l´1%

La pujada salarial mitjana pactada en els convenis col·lectius fins al 31 de desembre de 2016 va ser de l'1,06 %, superior a la registrada al tancament de 2015, quan va ser del 0,74 %, segons les dades publicades ahir pel Ministeri d'Ocupació i de la Seguretat Social. El nombre de convenis amb efectes econòmics coneguts i registrats l'any passat va ascendir a 2.956, un 23,27 % més respecte als 2.268 convenis registrats el 2015. Aquests acords col·lectius van tenir efecte sobre 7.466.750 treballadors, un un 13,15 % més que fa un any, i sobre 931.179 empreses, un 1,6% menys.

Del total de convenis, 255 van ser d'empreses i van afectar 438.186 treballadors, mentre que 701 van correspondre a convenis d'àmbit superior, que van integrar 7.028.564 treballadors. La pujada salarial en els convenis d'empresa va ser del 0,71 % (enfront del 0,49% de 2015), mentre que pels d'àmbit superior es va situar en l'1,08 % (el 0,75% fa un any).

La jornada mitjana pactada va ser de 1.758,2 hores a l'any per treballador, xifra superior a la dels convenis d'empresa (1.713,5 hores) i inferior a la dels d'àmbit superior (1.761 hores). Així mateix, el 2016 es van produir 1.326 no aplicacions de convenis, que van afectar a 32.064 treballadors.

El 90,6 % d'aquestes no aplicaciones es van resoldre amb acord entre l'empresa i els representants dels treballadors durant el període de consultes. En el 88,9 % dels casos, l'incompliment tenia a veure amb la quantia salarial pactada en conveni; del total de treballadors afectats, el 61,8 % s'emmarcava en el sector serveis.



La UGT i la vaga general

En aquest context, el líder del sindicat UGT, Josep Maria Álvarez, va acusar ahir al Govern i als empresaris de tancar-se a negociar millores laborals i salarials, i va advertir que si no hi ha avanços i acords per a aquest any, la possibilitat de convocar una vaga general «està oberta, mai s'ha tancat».

En una trobada informativa a la seu del sindicat, Álvarez va admetre que la negociació amb el Govern, CEOE i Cepyme està instal·lada en el «dia de la marmota», de cara a negociar la derogació de la reforma laboral, va fer una crida «sincera» al partit socialista: «ha de ser conscient que els necessitem», va dir.

El secretari general del sindicat va pronosticar que hi haurà un augment de la conflictivitat perquè UGT no resignaràt que no es reparteixin part dels beneficis que es generen en aquest país. Álvarez va comentar que el «fons» de les mobilitzacions anirà vinculat al debat de pressupostos i va insistir que, sense cap dubte, les protestes seran de «més calat», ja que no hi ha possibilitat de tancar els convenis col·lectius amb acord.

En aquest sentit, el líder d'UGT lamenta que s'hagin «decapitat» les normes de negociació col·lectiva, ja que els convenis ara «no es poden negociar com es negociaven». Finalment, va criticar l'acord aconseguit entre l'Executiu i el PSOE per pujar el salari mínim un 8% sense tenir un debat previ amb els agents socials.



Atur estable a l'eurozona

D'altra banda, la taxa de desocupació es va mantenir estable el novembre passat en relació amb octubre tant en l'eurozona com a Espanya, en el 9,8 % i en el 19,2 %, segons dades difoses ahir per Eurostat, l'oficina d'estadística comunitària. A la Unió Europea, l'atur va caure una dècima respecte d'octubre, fins al 8,3 %.

Es manté així a Europa la tendència registrada l'últim any, en el qual la taxa ha tingut descensos mensuals molt lleugers i solament graduals tant en el conjunt dels Vint-i-vuit com als països de l'euro, especialment en la segona meitat de l'any. «Les xifres d'atur han disminuït de forma estable, encara que lentament, durant bastant temps», va dir el portaveu d'Ocupació de la Comissió Europea, Christian Wigand.

De la seva banda, la ministra d'Ocupació i de la Seguretat Social, Fátima Báñez, va indicar, ahir des de Huelva, que en matèria de creació d'ocupació Espanya es troba «a la meitat del camí» i va celebrar les bones dades de 2016, que són «el millor esperó per seguir treballant en la bona direcció». En aquesta línia, Fátima Báñez va indicar que «l'ocupació és, sens dubte, la millor política social i la gran prioritat dels espanyols i del Govern».