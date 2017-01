Any 2016: vendes sobre rodes

Transcorreguts pocs dies després del canvi d'any, els grans fabricants d'automòbils amb presència a Catalunya, el grup alemany Volkswagen (VW) –propietari de Seat– i la multinacional japonesa Nissan, fan balanç del 2016: la conclusió principal, que les vendes han anat sobre rodes.

Així, la filial de VW Seat acomiada l'any que acabem de deixar enrere amb 410.200 vehicles entregats, un 2,6% més que el 2015. La dada constitueix el millor resultat de la companyia des del 2007, diu l'empresa que presideix Luca de Meo. Seat encadena quatre anys d'increment de les vendes; en els bons números de l'any passat el nou model Ateca, que es va començar a comercialitzar a partir del mes de juliol, hi ha tingut un paper destacat: se n'han venut 24.200 unitats i això ha ajudat a fer créixer la facturació un 5,3% en el segon semestre de l'any en comparació amb el mateix període de 2015. Per tot plegat, De Meo es declarava, ahir, «optimista» davant l'exercici que tot just arrenca. A banda de la bona acceptació de l'Ateca, Seat confia molt en la renovació del León, en la cinquena generació de l'Ibiza i en el nou Arona.

Nissan, de la seva banda, va vendre el 2016 65.493 vehicles a Espanya, la xifra més alta de l'última dècada, que supera en un 6% l'assolida el 2015. En cinc anys, la marca nipona ha crescut un 44% i ha passat de vendre 45.000 unitats el 2011a superar les 65.000. El conseller director general de Nissan Iberia, Marco Toro, parla del 2016 com «l'any de la consolidació de Nissan com una marca top al mercat espanyol». Nissan diu adeu al 2016 com la vuitena marca a nivell mundial, amb una quota de mercat del 5%. És la firma asiàtica més venuda a Espanya i lidera el segment de major creixement al país: els crossover.



Bons resultats de Volkswagen

En aquest context, el 2016 el grup alemany VW va vendre, a escala global, 10.312.400 vehicles, un 3,8% més que el 2015, pel creixement a la Xina i a Europa. VW tancava l'any amb força: el desembre entregava 933.300 unitats, un 11,8% més que en el mateix mes de l'exercici anterior.

El president de la junta directiva de Volkswagen, Matthias Müller, afirmava ahir que vendre «més de deu milions de vehicles als nostres clients enforteix el consorci i les seves marques en el seu camí cap al futur». Müller va afegir que 2016 va constituir un any molt desafiant per a Volkswagen, al llarg del qual el grup va haver de superar la crisi que va generar la manipulació de les emissions de gasos en els seus vehicles dièsel (dieselgate). Alhora va iniciar un procés de canvi en la seva estratègia fins al 2025.