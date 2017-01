Un jutjat decidirà el cas dels treballadors d´ambulàncies

-El Jutjat social número 2 de Girona decidirà si, de manera cautelar, torna les categories laborals i anul·la els canvis de destí as treballadors de les ambulàncies que denuncien que ho han acceptat després de rebre pressions per part de l'empresa adjudicatària Transport Sanitari de Catalunya (TSC). Aquest dimecres s'han fet les vistes de les mesures cautelars arran de les demandes individuals interposades per més d'una seixantena de treballadors afectats i està previst que la jutgessa resolgui al llarg de les pròximes setmanes. En paral·lel, un dels advocats dels treballadors ha interposat aquest dimarts una querella per la via penal als Jutjats de Girona contra la direcció de l'empresa instant a que s'obri una investigació per delictes de coaccions i contra els drets dels treballadors.

La batalla judicial dels treballadors contra els canvis de calendari, categoria laboral i mobilitat geogràfica adoptats per l'empresa adjudicatària ha començat. Aquest dimecres, al Jutjat social número 2 de Girona han fet les vistes per les mesures cautelars que han demanat els treballadors que han interposat demandes individuals. Demanen, fins que no hi hagi judici i una sentència, que els canvis que ha fet l'empresa se suspenguin.En total, són una setantena de treballadors que asseguren que han accedit a rebaixar-se la categoria laboral o han acceptat una clàusula de mobilitat geogràfica perquè l'empresa adjudicatària els ha forçat mitjançant coaccions i pressions. Els advocats dels treballadors confien que la jutgessa acceptarà la suspensió.

"No parlem de només un treballador que diu que l'han pressionat, parlem de més de 70 i la jutgessa ho ha de tenir en compte", ha afirmat l'advocat Lluís Abelenda.Aquest no és l'únic front obert que té TSC, que és l'adjudicatària del transport sanitari a les comarques gironines i a l'Alt Maresme. Abelenda ha interposat també una querella als Jutjats de Girona contra la direcció de l'empresa. Considera que hi ha indici per obrir una investigació per la via penal per delictes de coaccions i contra els drets dels treballadors. La querella encara no està admesa a tràmit. A més, el Sindicat del Transport Sanitari de Girona (STSG) ha interposat una demanda col·lectiva davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) reclamant que es declarin nul·les les modificacions en les condicions laborals. L'advocada Glòria Samblàs ha detallat que la demanda està presentada però el tribunal encara no l'ha admès a tràmit.